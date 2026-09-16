【施政報告2026/五年規劃/一五規劃】行政長官李家超在五年規劃中，提出構建「三大創科園區、五大研發機構」新格局。另外會加快發展新田科技城為北部都會區產業發展核心，構建「產、學、研」一體化產業空間；落實《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》，成立新田科技城有限公司，由政府全資擁有，分階段發展約210公頃的新田科技城創科用地。



行政長官李家超在五年規劃中，提出構建「三大創科園區、五大研發機構」新格局，此外會落實《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》。(湯致遠攝)

「北中南」三大創科園區發展格局

李家超提出，推進建設「三大創科園區」，即河套深港科技創新合作區香港園區和新田科技城、科學園，以及數碼港，實施河套深港科技創新合作區「一河兩岸、一區兩園」高質量發展，促進創新要素在深港兩園跨境流動，推動科研機構、創科企業及專業服務在區內集聚。

他預料至2030年，香港園區與深圳園區將基本形成高效創新協同機制，並以世界級科技創新樞紐為最終目標，並與南部聚焦數字技術的數碼港，以及位於中部聚焦生命健康、先進製造等硬科技及企業培育的科學園共同構成香港「北中南」三大創科園區發展格局。

五年規劃中提出，河套深港科技創新合作區香港園區，將會巡四大方向發展，其中包括開闢制度與政策創新試驗田。（資料圖片）

加快建設新田科技城為北都產業發展核心

另外，會加快發展新田科技城為北部都會區產業發展核心，構建「產、學、研」一體化產業空間，為創新主體提供一站式服務，加大應用場景培育和開放，建設概念驗證、中試驗證平台。該區域2026年年底起陸續產出科研用地供發展。

佔地約87公頃的河套深港科技創新合作區香港園區，將會巡四大方向發展，包括打造世界級「產、學、研」平台；建設具國際競爭力的產業中試轉化基地；營造全球創科資源匯聚點；以及開闢制度與政策創新試驗田。

此外亦會推動河套深港科技創新合作區香港園區成為「國內境外」的特殊地區，從人員、物資、資金和數據四方面促進創新要素跨境便捷流動。

形成上中下游協同發展 共建完整產業生態圈

五年規劃提出，河套深港科技創新合作區香港園區形成上中下游協同發展，共同構建具規模優勢的完整產業生態圈。河套香港園區將聚焦上中游研發、轉化及中試；至於新田科技城加速成果轉化，提供原型、中試和量產的下游空間，承接河套香港園區的科研成果並產業化，並與粵港澳大灣區其他城市的完整產業供應鏈結合。

政府會成立全資擁有公司，分階段發展佔地約210公頃的新田科技城創科用地。（圖為發展局新田科技城構想圖片)

分階段發展210公頃的創科用地

另外會落實《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》，成立新田科技城有限公司，由政府全資擁有，分階段發展約210公頃的新田科技城創科用地，將以「三個樞紐」（即河套樞紐、洲頭樞紐，以及麒麟樞紐）和「三個產業發展帶」（即生命健康科技發展帶、人工智能與機械人發展帶，以及微電子與先進產業發展帶）劃分和建設。

推進建設香港生產力促進局、香港應用科技研究院、香港微電子研發院、香港人工智能研發院及生命健康研發院「五大研發機構」，瞄準國家和香港戰略前沿科技核心領域，創建三所高質量研發院，鞏固提升香港科研容量。