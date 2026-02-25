財政預算案2026｜申注資100億開發新田科技城　成立專屬公司推動

【財政預算案2026】財政司司長陳茂波將於今日（2月25日）上午11時宣讀新一份財政預算案，宣布向立法會申請注資100億元予河套香港園區公司，以引入市場力量加快發展第一期餘下地塊，並進一步加強對初創企業的支持，以及成立創投基金。



政府又宣布，今年將成立專屬公司推動開發新田科技城，並向立法會申請注資100億元起始資金，同時帶動市場資源提速發展。



政府宣布向立法會申請注資100億元予河套香港園區公司，以引入市場力量加快發展第一期餘下地塊，並進一步加強對初創企業的支持，以及成立創投基金。（資料圖片／夏家朗攝）

陳茂波表示，正研究進一步推動在北都持有土地的發展商，聯同科技或先進製造企業向政府提出合作發展方案。政府期望通過三方合作，引導相關的土地和企業資源對接香港重點發展產業方向，讓商界更深度參與香港經濟的創科轉型，合力加速北都發展。

申注資100億予河套園區公司 引入市場力量加快發展

他提及，河套香港園區第二期規劃亦已完成，兩期將合共提供200萬平方米的樓面。政府會向立法會申請注資100億元予園區公司以加速園區發展，包括引入市場力量加快發展第一期餘下地塊；提供重要基礎設施；進一步加強對初創企業的支持，以及成立創投基金。

政府正爭取在深港兩個園區實現人員、物資、資金及數據的便捷流動，並與內地研究制訂科研數據及生物樣本「過河」的具體實施方案，例如以「白名單」、「綠色通道」等機制簡化進出手續和審批程序。

成立專屬公司推動開發新田科技城 向立會申請注資100億起始資金

陳茂波表示，新田科技城是河套的延伸，與河套香港園區形成上中下游協同發展，構建完整的產業生態圈。河套聚焦上中游的研發、轉化、中試等，而新田科技城較大規模的土地則為研發成果轉化提供原型、中試和量產空間。政府今年將成立專屬公司推動開發，並向立法會申請注資100億元起始資金，同時帶動市場資源提速發展。

明年成立「國際臨床試驗學院」 向中醫藥發展基金注資5億

為推動香港成為國際醫療創新樞紐，河套香港園區的粵港澳大灣區國際臨床試驗所已與深圳園區建立協作平台。陳茂波最新宣布，「國際臨床試驗學院」將於明年成立，貢獻國家生物醫藥技術「引進來、走出去」，助力香港發展成為國際醫療創新樞紐。

另外，對於早前公布《中醫藥發展藍圖》，陳茂波宣布將向「中醫藥發展基金」注資5億元，就策略性主題進行研究、培訓及國際推廣。

正與內地積極探討開展跨境物流試飛項目

低空經濟方面，政府指已完成首階段修例，並將完善民航法例與監管框架，為低空經濟長遠標準化發展奠定基礎，並構建具競爭力的生態圈。

政府宣布，上半年起將分階段推行無人機交通管理系統、多用戶共享平台、跨境航線及載人飛行器等應用，亦正與內地積極探討開展跨境物流試飛項目。