陳美寶：五年內將香港機場航點增至240個　聚焦中東非洲等市場

近年香港致力提升國際航空樞紐地位。運輸及物流局局長陳美寶指，香港現時連接全球約220個航點，目標在五年內將香港國際機場的航點增至240個，並聚焦南美、中亞、非洲及中東等高增長潛力市場。她又提到，「幹支通、全網聯」中轉便利化服務現已啟動，形容是將香港的航空版圖與國家航空規劃緊密連結，體現國家對香港的支持。



陳美寶冀與更多民航夥伴加強聯繫的步伐。（陳美寶網誌）

冀五年內將香港機場航點增至240個

陳美寶今日（7日）在網誌表示，香港現時連接全球約220個航點，政府目標在2026至2030年，以每年與10個或更多民航夥伴加強聯繫的步伐，冀在五年內將香港國際機場的航點增至240個，並聚焦南美、中亞、非洲及中東等高增長潛力市場。

她又指，機管局在本周二與土耳其航空簽署「諒解備忘錄」，在加強航空連繫、提升營運水平、推動可持續發展及拓展人才培訓多個領域深化合作，相信是次合作可讓香港國際機場透過土耳其航空覆蓋歐洲、非洲及美洲的航空網絡，為香港引來更多新貨源，發揮香港獨特的區域聯繫功能，進一步鞏固香港作為國際航空樞紐，以及全球最繁忙貨運機場的領先地位。

陳美寶指，「幹支通、全網聯」首階段推出兩個項目。（陳美寶網誌）

幹支通、全網聯中轉便利化服務啟動

「幹支通、全網聯」中轉便利化服務現已啟動，陳美寶形容是將香港的航空版圖與國家航空規劃緊密連結，體現國家對香港的支持，以及以香港一己所長，貢獻國家的最佳示範。

她提到，香港首階段推出兩個項目，通過銜接杭州、武漢與香港的航班及其後續的國際航線網絡，例如是澳洲及加拿大等海外航點，為旅客提供更加便捷、高效的中轉便利化體驗。目前，每周經香港中轉的跨航空公司組合已超過100個，並已正式開始售票，又期待未來更多「通天下」航空運輸通道陸續有來。

陳美寶指，本月會先有一連4日的航空相關活動，包括超級樞紐博覽會、飛機租賃龍頭在港舉行論壇等。（陳美寶網誌）

深化民航高質量發展 對接國家戰略

陳美寶又提到，國家民用航空局副局長韓鈞本周率團訪港，出席航空業研討會，與整個機場社區代表直接交流，讓業界能第一手掌握國家在「十五五」規劃中，明確支持香港鞏固與提升國際航空樞紐地位的背後思路、航空規劃藍圖和獨特的戰略定位，促進特區政府團隊和業界能攜手精準對接國家戰略、深化民航高質量發展，為國家、為香港、為企業共創三贏。