機票貴恐影響香港航空樞紐地位　陳美寶：香港定位超越單一價格戰

香港國際機場客運量僅恢復至疫情前不足9成。立法會今日（28日）討論有關提升香港國際航空樞紐地位的口頭質詢。多名議員擔心，香港的航空樞紐地位會受機票價格高昂，以及周邊城市貨運量迅速增長所影響。



運輸及物流局局長陳美寶指，香港國際機場定位及競爭力，早已超越單一價格比併，香港的致勝關鍵為積極開拓與大灣區的連接，及加深與歐美航線的覆蓋率。她又指，當局會積極吸引航空公司在港拓展業務，機管局今年3月實施貨機網絡拓展計劃，鼓勵航空公司增加貨機的數量，半年間已吸引14間航空公司，每星期加開80班航班。



香港國際機場。（潘耀昇攝）

陳恒鑌：航班長期求過於供致機票貴 倡考慮「串飛」

民建聯議員陳恒鑌指，目前有部份航班長期求過於供，令票價高昂，變相影響香港航空樞紐地位，問到當局會否參考新加坡以航權鼓勵其他航空公司，透過「串飛」的方式，以降低香港機票價格，提升香港競爭力。

香港國際機場。（潘耀昇攝）

陳美寶：香港致勝關鍵在灣區連接 加強歐美航線覆蓋

陳美寶表示，政府關注機票價格，亦不時收到意見。她指，香港國際機場定位及競爭力，早已超越單一價格比併，香港的致勝關鍵為積極開拓與大灣區的連接，及加強與歐美航線的覆蓋率。

圖為霍啟剛。（立法會）

霍啟剛：周邊城市貨運量增長迅速 憂動搖香港領先地位

提出口頭質詢的G19體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛則稱，周邊城市的貨運量增長迅速，憂慮動搖本港航空貨運的領先地位，關注當局有何措施應對。他又問到，當局會否制訂政策吸引外國和內地航企來港，並與歐盟商討擴大航權安排。

香港國際機場。（潘耀昇攝）

貨機網絡拓展計劃 半年間已吸引14間航空公司

陳美寶指，今年首三季的貨運量保持穩健，按年上升3.3%至378萬公噸，五年規劃亦表明要全力鞏固香港作為航空樞紐定位。她指，當局會積極吸引航空公司在港拓展業務，機管局今年3月實施貨機網絡拓展計劃，鼓勵航空公司增加貨機的數量，半年間已吸引14間航空公司，每星期加開80班航班。

香港國際機場。（潘耀昇攝）

她又表示，機管局2024年6月推出航空網絡擴展計劃，以鼓勵開辦新的航線，包括長途，截至今年9月底已吸引40家航空公司，開辦95條覆蓋5大洲的航線，以及增加15條現有航線的航班班次。同時，機管局亦會鼓勵外地航空公司復辦航線，當中取得良好進展。

引入新航空公司避免擠壓本地公司生存空間？

航運交通界議員林銘鋒問到政府如何在引入新航空公司增加運力之餘，避免擠壓本地航空公司的生存空間。陳美寶表示，政府會用好三跑的空間，會積極拓展航權。對於有意見認為香港要採用開放天空政策，她指，當局方向一致，惟前提必須以香港利益為依歸。

吳英鵬關注構建完善空鐵聯運網絡

G19選委界議員吳英鵬指，廣東省正規劃興建港深第二高鐵，認為會影響灣區旅客使用機場的習慣，問到當局會否積極爭取構建完善的空鐵聯運網絡，串連好廣洲、深圳與香港三大機場群。陳美寶稱，政府重視灣區市場，認為香港與廣洲、深圳機場要做到錯位互補，不單是競爭，任何重要交通基建，可從內地連接香港都有助機場聯動發展。