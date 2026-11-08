黃之鋒囚10年｜林定國談十國聲明：借香港攻擊中國　公道自在人心

前香港眾志秘書長黃之鋒「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」罪成，上周四（5日）被判入獄10年，美、英、法、德等十國周五（6日）發聯合聲明批評檢控不公，港府其後發聲明反駁。



律政司司長林定國今早（8日）在電台節目表示，歐美國家未必能接受自己國際地位的改變，而香港地位特殊，必被針對以攻擊中國。但他強調「公道自在人心」，有不少西方國家的商家依然選擇到港落戶並投資，是「行動說明一切」。



律政司司長林定國。（資料圖片／鄧倩螢攝）

林定國：西方國家仍有人投資香港 「行動說明一切」

前香港眾志秘書長黃之鋒承認一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，上周被法院判囚10年，10個歐美國家發表聯合聲明譴責裁決，港府隨即發聲明反駁。律政司司長林定國今早（8日）在商台節目《政好星期天》表示，隨著國家發展，歐美國家未必能接受其過去國際地位有所改變，而香港地位特殊，必定會首當其衝，被其他國家針對，用以攻擊中國。

林定國強調「公道自在人心」，指在聲稱香港不安全的西方國家中，有不少商家依然選擇到港落戶並投資，形容是「行動說明一切」，事實證明香港擁有安心、舒適的營商環境，外界對香港持充分的信心。他又指，不期望西方國家在政治上不發聲，特區政府只能表明自身立場。

黃之鋒。（資料圖片）

律政司司長林定國。（資料圖片／鄧倩螢攝）

私法協會代表處落戶香港 林定國盼帶動業界與國際交流

「香港法律周」上周於本港舉行，國際統一私法協會即將在港設立首個境外分支代表處，林定國指反映本港在法律制度方面享優秀聲譽，又指現時私法協會只有兩個成員國來自東盟，希望可透過代表處落戶香港，協助協會推廣並促進更多國家加入組織，並帶動業界與國際組織之間的交流，發揮香港「朋友多」的優勢。