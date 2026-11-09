綜援戶外遊追星可效內地撤低保？　勞福局：有機制查高消費行為

江西省贛州市一名靠低保維生的中專女學生，不顧家人及幫扶幹部的勸阻，執意花費數千元赴香港看演唱會，結果觸發低保監測預警，導致全家低保已被取消。立法會福利事務委員會今日（11月9日）開會時，有議員關注若本港領取綜援人士有類似情況，當局會否引入調查機制。勞工及福利局回應指，社會福利署有嚴格措施，若有綜援戶被舉報進行高消費行為，將啟動機制檢視，「包括外遊追星」。



立法會議員鄧家彪。（直播截圖）

鄧家彪關注會否查綜援戶經濟狀況與開支不相稱

立法會福利事務委員會今早舉行會議，其中一項議程是討論「按年調整社會保障金額，以及綜合社會保障援助住戶過渡在職家庭津貼試驗計劃」。地區直選九龍東議員鄧家彪發言時表示，近日社會廣泛討論內地俗稱「低保戶」，即香港「綜援戶」的家庭經濟狀況與其開支如果不相稱的話，當局會否引入調查機制。

何啟明：社署有嚴格措施查綜援戶高消費行為

勞福局副局長何啟明回應指，社署有很嚴格的措施，如果有人舉報綜援戶有一些高消費行為，將啟動機制進行檢視，包括「去外遊去追星」，相信「都是要去看的」。

勞工及福利局副局長何啟明。（直播截圖）

根據規定，綜援金額按個人或家庭收入及需要而定，申請人可獲援助是其個人或家庭在綜援計劃下「認可需要」與「可評估收入」的差額。「認可需要」是指綜援計劃下認可的基本需要與特別需要，「可評估收入」則包括薪金及其他收入減去可豁免計算的工作入息或培訓/再培訓津貼。社署會以不同形式覆檢特定綜援個案。

江西贛州一名低保家庭女學生赴香港觀看演唱會後，網傳全家被取消低保待遇。（網絡圖片）

今年9月初，江西一位網民發文稱，表妹為一名家境貧困的中專學生，全家每月靠政府約2000元的低保補貼生活。為了追星，她暑假打工儲錢，加上平時節省了部分補助，湊了大約3000到5000元赴香港看演唱會。出發前，扶貧幹部及家人已多次警告她，出境高消費會觸發低保動態覆核，全家的低保資格可能會被取消。返程後，家屬在網上發文稱因該名少女赴港消費，全家恐被取消低保，哭訴「天塌了」。11月3日，贛州經開區社會事務管理局工作人員證實，事主一家的低保已經取消。