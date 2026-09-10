江西女生赴港追星全家低保被取消背後？一文了解內地低保情況

最近，一則「江西贛州一名低保家庭女生因赴香港觀看演唱會，返程後全家低保資格被取消」的消息在網上引發熱議。9月7日，江西贛州經開區社會事務管理局發布通報稱，轄區之內是有一名低保家庭的女生因為自行前往香港觀看演唱會而觸發低保對象動態監測預警，社區幹部已向其進行政策宣傳和提醒，其家屬擔心因此被取消低保資格，故在網絡發布訊息，希望尋求幫助。目前，江西贛州經開區社會事務管理局正在依照程序對網上反映的情況和低保女生家庭情況進行核查。



女孩暑假期間打工儲錢，目標是到香港觀看偶像演唱會，示意圖。（網絡圖片）

網民的反應不一，有些人認為一邊領取低保，一邊出境高消費，違背公平；有些人認為低保家庭的女生同樣有享受精神生活的權利，應該理解不同人的不同消費觀；還有些人同情低保女生的家庭，認為低保女生的高額消費不應該牽累她的家庭。

網民有不同的看法很正常。目前低保女生家庭的低保資格並未被取消，而是觸發低保對象動態監測預警。江西贛州當地政府部門在核查和處理這件事的時候需要把握分寸，綜合考慮不同的看法。網上訊息顯示，作為當事人的低保女生是中專生，年齡比較小，她的消費觀、她對於家庭經濟困境的認知還處於形塑過程中，可以教育引導、警示，避免「一人衝動，全家受難」。對於她去香港看演唱會的花費，需要看收入來源。

2019年4月12日，遼寧丹東，一個47歲盲人男子與71歲母親相依為命，他們享有低保待遇。（視覺中國）

江西贛州當地政府部門啟動低保對象動態監測預警，是很有必要的措施，因為每個家庭的收入情況有可能處於變化之中，需要具體情況具體分析。判斷低保資格主要應該看當事人家庭的收入情況，如果低保少女的家庭確實依舊符合低保標準，還是應該在教育引導、警示與落實低保待遇之間保持平衡。

之所以要這樣，是因為低保制度本身的特點和初衷。低保是基礎的兜底政策，屬於政府用納稅人的錢來為經濟十分困難的家庭提供最低生活保障，主要是保障最低限度的衣食住行，即低保的補助應該用在剛需生活支出，而非像去香港看演唱會那樣的高額娛樂消費，故應該對當事人進行教育引導、警示。

然而這與她的家庭是否符合低保資格是兩回事，因為根據2026年4月通過的《中華人民共和國社會救助法》規定，判斷低保的標準在於低保女生的家庭是否屬於「家庭人均收入低於當地最低生活保障標準且財產狀況符合規定的最低生活保障家庭」。這意味着經過核查之後，如果低保女生家庭不符合低保資格，自然應該取消資格，將有限資源用來補助真正面臨基本生存困境的群體，但如果低保女生家庭符合低保資格，那麼既需要落實低保待遇，又需要對高額娛樂消費行為進行教育引導和警示。

內地社會建立了一套包括低保在內的龐大社會保障體系。（資料圖片）

通過低保女生去香港看演唱會這件事，讓內地低保制度成為輿論關注的話題。那麼，低保制度是怎麼產生？目前是什麼情況？

低保的全稱是最低生活保障，即對那些面臨基本生存困境的群體提供最低限度的衣食住行保障，屬於社會救助體系的組成部分。

公開資料顯示，內地低保制度起源於1993年的上海。為了解決經濟體制轉型過程中下崗失業人員增多帶來的一部分人面臨基本生存困境的社會問題，上海在1993年6月率先實行城市居民最低生活保障線制度。不久之後，內地多個城市開始探索建立城市低保制度。1994年，上海市又率先開展農村低保的試點，自此在內地多個省、自治區、直轄市掀起建立農村低保制度的社會潮流。

在多個地方開展低保制度試點之後，國家層面的低保制度隨之被提上議事日程。1997年國務院下發《關於在全國建立城市居民最低生活保障制度的通知》，自此在內地全面推廣城市低保制度。1999年國務院總理朱鎔基簽署命令，頒佈《城市居民最低生活保障條例》，標誌城市低保制度納入法治軌道。不過存在遺憾的是，農村低保制度推進進度明顯落後於城市低保制度。

2006年中共中央十六屆六中全會通過的《中共中央關於構建社會主義和諧社會若干重大問題的決定》正式提出「逐步建立農村最低生活保障制度」。2007年國務院下發《關於在全國建立農村最低生活保障制度的通知》，標誌農村低保制度在內地全面建立。2014年國務院頒佈《社會救助暫行辦法》，將農村低保和城市低保統一規定為最低生活保障制度。2016年4月全國人大常委會通過《中華人民共和國社會救助法》，將低保制度作為社會救助組成部分，規定「按月發放最低生活保障金」，「可以按照家庭人均收入低於當地最低生活保障標準的實際差額發放，也可以分檔定額發放」。

一個寧夏西海固家庭，在國家扶貧政策的幫助下，生活水平明顯改善。 （新華社）

低保既然是用於保障貧困家庭最低限度生活支出，那麼，保障待遇自然需要考慮不同地方的平均生活水平、物價水平和政府財政承受能力。在20世紀90年代，上海等地剛開始建立城市低保制度的時候，當時常見的每月最低生活保障大約100元人民幣，有的城市能有150元人民幣。

後來隨着經濟社會的發展，低保的待遇隨之發生變化。以2025年為例，江西省城市低保、農村低保分別為每人每月980元人民幣、765元人民幣，廣東省低保分四類地區，從每人每月663元人民幣到1206元人民幣之間。隨着多年以來的經濟發展、人民生活水平提高與扶貧工作的開展，公開數據顯示，截至2024年6月底，內地共有4037萬城鄉低保人員。

時至今日，低保已經是中國龐大社會保障體系中的一個組成部分，各地都有積累大量的經驗，判斷低保資格的核心指標是看家庭人均收入是否「低於當地最低生活保障標準且財產狀況符合規定的最低生活保障家庭」。江西贛州低保少女的故事說明，在內地享受低保待遇存在一個有進有出、動態調整的過程，並非一成不變。