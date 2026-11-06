北都｜蔡若蓮：新田大學城項目最快明年底推　正爭取加碼百億貸款

北都大學城發展規模擴大，多間院校均有意參與其中，其中洪水橋大學城用地下月底截標。教育局局長蔡若蓮接受《星島日報》訪問時表示，預計新田大學城項目最快於明年底才會推出，2028年逐步完成平整。政府預留100億元貸款予北都大學城校舍建設，她說，明白院校發展大學城需要的資金超出貸款額，將爭取「加碼 」；三塊大學城用地分階段發展，相信院校不會一下子用盡儲備或債台高築。



圖片中央位置為打鼓嶺大學城（下方建築為坪輋路博愛昇平村，上方為香園圍公路及深圳方向）。（黃偉民攝）

打鼓嶺大學城校園區（紅圈範圍）（黃偉民攝）

預料院校爭地不會「大包圍」

政府全力推動北都大學城發展，教育局局長蔡若蓮在接受傳媒專訪時表示，各大院校均對大學城提供的教研空間十分雀躍，正審慎地檢視需要與能力，草擬發展方案競標。她表示，洪水橋大學城3幅合共26公頃用地，相較合計約300公頃的北都大學城校園區面積，比例不足一成，認為為院校毋須急於一時，亦不會出現「大包圍」或「有殺錯無放過」的情況。

教育局局長蔡若蓮。（資料圖片/廖雁雄攝）

政府預留100億元貸款予北都大學城校舍建設，蔡若蓮指，明白院校所需資金高於政府預留的貸款額，將向財政司司長爭取「加碼」，加快大學城發展。部份院校為融資發債、有意與地產商合作發展，她認為，八大財政穩健，政府與銀行考慮方案時都會評估其財政能力，又指大學城發展需時，預計新田大學城最快明年底始會推出，2028年逐步完成平整，發展分階段推進，相信院校不會一下子用盡儲備或債台高築。

至於外界期望海內外知名院校進駐北都，蔡若蓮表示，北都以自資模式發展，外地院校並非「拎包入住」，更要「真金白銀」拿錢出來。她提到，海外頂尖學府更有地緣政治的考量，或影響在海投入的資源，相信海內外院校較為傾向與本地院校合作，開設聯合實驗室與研究中心，多於在港設立分校。

參與北都自資院校少 蔡若蓮：毋須人有我有心態

自資院校在北都的參與較少，蔡若蓮指其可按實際能力決定，毋須抱持「人有我有」的心態，認為本港發展應用科學大學尚在起步階段，產業及工業支撐不及外國，但院校可循應用型路線發展，加快研究成果轉化。