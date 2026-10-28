外交部駐港公署率駐港領事團參觀北都　陳國基：北都非紙上談兵

外交部駐港特派員公署今日（28日）組織外國駐港領事參觀北部都會區。政務司司長陳國基致辭時指，北都並非坊間誤解的「紙上談兵」，期望可與各國合作共同推動北都發展。有領事認為，此行有助更深入了解北都發展，又指未來會建議其國家所有訪港的企業等到訪北都。



外交部駐港特派員公署今日（28日）組織外國駐港領事參觀落馬洲河套創科園。（方承恩攝）

外交部駐港特派員公署今日（28日）組織外國駐港領事參觀落馬洲河套創科園。（方承恩攝）

崔建春：香港無法獨自建構北都 盼與各國尋合作空間

68國的駐港領事館的代表，包括30位駐港總領事等，今早首先抵達落馬洲河套創科園，由北都辦主任蘇惠思、創科園行政總裁馬惟善講解北都最新發展，其後獲安排參觀園內的人才公寓、濕實驗室。一行人中午其後轉抵洪水橋，參觀社區聯絡中心的沙盤模型。

外交部駐港公署特派員崔建春致辭指，北都是香港未來發展的重要引擎，除了對香港，亦對各國的未來有深遠影響，期望此行可清晰展示項目的藍圖，又強調香港不應該，同時無法獨自建構北都，期望與各國可以找到合作的空間。

外交部駐港特派員公署今日（28日）組織外國駐港領事參觀落馬洲河套創科園。左起：創科園行政總裁馬惟善、政務司司長陳國基、創科局靧局長張曼莉。（方承恩攝）

烏拉圭總領事：盼企業訪北都 親身發掘機遇

政務司司長陳國基則指，北都是香港推動高質量專上教育發展、促進科技與產業創新融合，以及吸引國際高層次人才的重要戰略載體。他又指，許多人對北都有誤解，認為仍是紙上談兵，但強調北都已開始有實際成果，並將逐步成熟，期望可與全球的合作夥伴共同推動北都發展。

巴基斯坦駐港總領事Riaz Ahmed Shaikh認為，北都結合物流、資訊科技等未來產業，期望可在人工智能及機械人技術等領域，加強與香港合作。烏拉圭總領事Federico Lage Cabeza則認為，此行有助更深入了解北都發展，又指未來會建議所有訪港的烏拉圭企業等到訪北都，期望他們能親身發掘機遇。

外交部駐港特派員公署今日（28日）組織外國駐港領事參觀落馬洲河套創科園。（方承恩攝）