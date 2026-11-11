藝團資助改革｜與票房贊助掛鈎　葉傲冬：鼓勵主要藝團創新

政府提出改革藝團資助制度，引入與表現和藝術水平掛鈎的撥款和進出機制。身兼藝術發展局副主席的民建聯議員葉傲冬今日（11日）表示，改革方案既能鼓勵主要藝團持續創新，提升藝術水平及表現質素，並讓表現持續優秀的中小型藝團有晉身主要藝團的機會，有助形成激勵業界力爭向上的正面效果。他又期望政府實事求是，按藝團的實際表現決定主要藝團名額，避免出現硬性的「升降班指標」，促使主要藝團及中小型藝團以表現說話。



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引入與表現掛鈎撥款機制 基線資助金下調至五成

政府公布藝團資助制度改革，引入與表現和藝術水平掛鈎的撥款和進出機制。年度資助金將由「基線資助金」和「與表現掛鈎資助金」組成。當中，「基線資助金」佔比將由現時約77%逐步下調至五成，兩者各佔一半。換言之，優秀的主要藝團可獲更多資助，表現遜色則會被削減資助，而表現持續不達標，則將喪失主要藝團資格。至於表現持續優秀的中型藝團亦可申請成為主要藝團。有關改革方案由2027/28年度起推行，設五年過渡期，2032/33年度全面落實。

民建聯議員葉傲冬。（資料圖片）

葉傲冬：改革鼓勵主要藝團持續創新 激勵業界力爭向上

葉傲冬認為，今次改革既能鼓勵主要藝團持續創新，提升藝術水平及表現質素，亦讓表現持續優秀的中小型藝團有機會晉身主要藝團，有助形成激勵業界力爭向上的正面效果。同時更有效運用公共資源、優化表演藝術生態圈，回應演藝界及社會多年來的意見及訴求，推動香港表演藝術可持續發展及產業化。

冀實事求是按實際表現決定主要藝團名額

葉傲冬又提到，改革後主要藝團不設固定名額，冀當局實事求是，按藝團的實際表現決定主要藝團名額，例如假若現有主要藝團與新申請的中小型藝團均符合全部關鍵績效指標，可「只升不降」；如果有部分現有主要藝團經持續評核後未達標，而同時未有符合晉升要求的中小型藝團，當局亦可「只降不升」，藉此避免出現硬性的「升降班指標」，促使主要藝團及中小型藝團以表現說話，確保只有持續保持優秀表演水平的藝團，才能躋身主要藝團之列。

促訂立可量化評核準則

對於「與表現掛鈎資助金」佔主要藝團年度資助金額高達50%，葉傲冬認為，政府須為該筆資助訂立一套既合理又可量化的評核準則，讓主要藝團清楚掌握，從而針對性地改進營運及節目安排，甚至調整發展方針，以符合相關要求。