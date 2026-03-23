舞台劇獎連續三屆不獲資助　藝發局：水塘減少需調撥資助至合適者

由劇協主辦的香港舞台劇獎頒獎禮連續3年不獲藝發局資助。藝發局副主席葉傲冬不評論單獨事件，但整體而言「大水塘減少」，局方需考慮如何將資助調撥至更合適的團體，考慮因素主要包括藝術水平及對社會效益。



由劇協主辦的香港舞台劇獎頒獎禮連續3年不獲藝發局資助，圖為劇協早前舉辦周年聚餐。（劇協facebook相片）

由劇協主辦的香港舞台劇獎頒獎禮連續3年不獲藝發局資助，圖為劇協早前舉辦周年聚餐。（劇協facebook相片）

藝發局副主席葉傲冬（右一）表示，資源減少，局方需考慮如何將資助調撥至更適合的團體。（鄭子峰攝）

藝發局今日舉辦傳媒茶叙時表示，雖然藝發局須削減開支，但一定不會減少對藝術家及藝團的資助。由香港戲劇協會主辦的香港舞台劇獎頒獎禮自2024年起不獲批藝發局資助，及不獲康文署租場，需自資舉辦，現時依賴贊助及出售紀念品以籌募經費。在此之前，香港舞台劇獎連續24年獲當局資助。

由香港戲劇協會主辦的香港舞台劇獎頒獎禮自2024年起不獲批藝發局資助，及不獲康文署租場，需自資舉辦，現時依賴贊助及出售紀念品以籌募經費。（劇協facebook相片）

葉傲冬：大水塘減少 需考慮調撥資源至更適合團體

問及不批出資助的原因，藝發局副主席、立法會議員霍啟葉傲冬形容「大水塘減少」，局方需考慮如何將資助調撥至更適合的團體，每次藝發局都會討論「究竟繼續資助長期受助的團體及活動，抑或嘗試新項目？」他認為這個問題是「永遠都無結論的討論」，但藝術水平是局方過去及未來的審批大原則，亦會視乎項目能否對社會及香港文化有裨益。

藝發局主席、立法會議員霍啟剛表示，希望以前一些政治分歧可以過去，社會現時最重要找到新機遇。

霍啟剛：冀政治分歧可過去 重新建立溝通渠道

近年接連有歌手及劇團被臨時取消演出或宣傳工作等，藝發局主席、立法會議員霍啟剛早前曾呼籲各界能真誠溝通。霍啟剛今日進一步解釋：「不止是就單一事件溝通，溝通需要花長時間。希望以前一些政治分歧可以過去，社會現時最重要找到新機遇。」他相信若各界的初心是和諧社會，並放下不利社會發展的情況，可重新建立溝通渠道。