藝發局研助本地及內地藝團「走出去」　不削資助未來「擇優而取」

藝發局今日（23日）公布未來3年規劃，藝發局主席霍啟剛表示未來將推動藝文界可持續發展，助藝團引入更多商界資源，以及發展香港旗艦品牌盛事等，「不止做分資源的機構」。



香港公共財政壓力下，藝發局也要削減開支，副主席葉傲冬表示未來資源分配更著重「擇優而取（Merit-based）」，將改善資助審批制度，霍啟剛則強調一定不會減少對藝術家及藝團的資助。



霍啟剛強調，「一定不會減少對藝術家及藝團的資助」。（鄭子峰攝）

藝發局主席、立法會議員霍啟剛表示，未來工作著重拓展文藝發展及文化產業的結合，當中包括文創產業、文化旅遊等。他認為，文藝發展與文化產業相輔相成，可促進本港藝團多元化及可持續發展。

倡議藝團提升自身能力 長遠自給自足非單靠政府資助

霍啟剛又指出，「可持續發展」是未來3年的重要理念。藝發局倡議藝團提升自身能力，引入商界資源，以市場導向運作，實現長遠自給自足，而非單靠政府資助。霍啟剛期望，未來的資助項目能夠更具韌性，推動整個文化生態健康發展。

藝發局今日（23日）公布未來3年規劃，包括推動藝文界可持續發展、幫助藝團引入更多商界資源，以及發展香港旗艦品牌盛事等。（鄭子峰攝）

霍啟剛：藝發局一定不會減對藝術家及藝團資助

面對開支須削減，藝發局將以「社會效益」、「藝術價值」、以及「擇優而取（Merit-based）」為分配原則，改善現有資助審批制度，探討開拓新資助計劃或計劃合併的可能性。霍啟剛強調，雖然政府削減撥款，但藝發局一定不會減對藝術家及藝團的資助，又表示政府撥款來自納稅人，必須監察公帑運用，確保資金投入到具高質素的文化項目中。

至於藝發局上年起將部分「年度資助」計劃由三年期資助改成兩年，副主席葉傲冬則表示，過往藝團有一種「上車難，但上了車就一直受資助」的觀念，但藝發局的資源屬於公帑，不能只停留在「養住」的階段，而是要幫助年輕藝術家流動與成長。局方將三年期計劃改為兩年，可令更多有潛力的藝術團體獲得資助。

另外，藝發局將繼續發揮其作為國際交流平台的角色，發展香港旗艦品牌盛事。霍提到，去年首次舉辦的「香港演藝博覽會」（HKPAX）反應熱烈，有約600個國際團體申請參加，今年則接獲800個團隊申請。藝發局正計劃在博覽會中增設「中國內地環節」，吸引更多內地藝術家及團體參與，並透過此平台幫助本地及內地藝團「走出去」。

人才培育是藝發局另一重點工作。霍啟剛表示，「文化產業請人唔容易」，局方將透過與院校合作，提供藝術行政實習及培訓機會。霍啟剛指出，許多藝團在行政工作上感到吃力，包括文書處理及審計等，未來將探討如何提供適切支援，協助藝團更好地完成行政程序。

藝發局副主席葉傲冬表示，藝術界生態健康發展需達到自給自足，若每個藝團都要靠藝發局或政府的資助，不是長遠及可持續發展。（鄭子峰攝）

被問現時文化產業薪金偏低，藝發局日後有何方法改善有關現象？藝發局副主席葉傲冬表示，「藝術界生態健康發展需達到自給自足，透過不同資源茁壯成長，成長過程中可找到資源，聘請行政人員或其他事情。若每個藝團都要靠藝發局或政府的資助，不是長遠及可持續發展」。

他又指出，藝發局的實習計劃旨在培養對藝術行政有興趣的朋友進入行内，但未來仍需靠藝團用自身資源請人。霍啟剛補充，自己和葉傲冬「另一頂帽」是立法會議員，希望將來探討文藝發展時，「睇下點樣幫到手，將個餅做大」。