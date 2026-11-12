孫中山誕辰160周年紀念儀式　李家超：繼承其愛國精神屬最好紀念

孫中山先生誕辰160周年紀念儀式今早（12日）10時於中山紀念公園舉行，行政長官李家超出席致辭時指，孫中山先生與香港有深厚的淵源，早年曾在港讀書，後來在香港大學演講時更指香港是其思想發源地，香港需珍視這份歷史淵源，要讓下一代充分認識這段歷史。



李家超又說，紀念孫中山先生的最好方式是學習和繼承其振興中華的偉大方向，以及熱愛祖國的崇高精神，期望大眾將愛國愛港精神化為行動。



李家超說，紀念孫中山先生的最好方式是學習和繼承其振興中華的偉大方向，以及熱愛祖國的崇高精神，期望大眾將愛國愛港精神化為行動。（李家超Facebook）

行政長官李家超出席孫中山先生誕辰160周年紀念儀式。(李家超Facebook)

孫中山先生誕辰160周年紀念儀式今早10時於中山紀念公園舉行，出席人士包括中聯辦主任周霽，特區政府官員及多位團體代表。儀式開始前，眾人先肅立面向國旗及特區區旗，並奏唱國歌。

行政長官李家超出席致辭時說，孫中山先生一生以革命為己任，立志救國救民，1911年辛亥革命在他領導和影響下取得成功，留下偉大的歷史功勳，更留下跨越時代的精神力量。他續指，孫中山先生熱愛祖國、獻身祖國，一生追求實現民族獨立和發展振興的理想，每位中華兒女也應該學習和傳承。

行政長官李家超出席孫中山先生誕辰160周年紀念儀式。(政府新聞處)

李家超：孫中山與港有深厚淵源 下一代要充分認識歷史

他又提到，孫中山與香港有深厚的淵源，早年曾在港讀書，後來在香港大學演講時更指香港是其思想發源地，香港需珍視這份歷史淵源，要讓下一代充分認識這段歷史。

李家超又指，《香港第一個五年規劃》已明確提出深化愛國主義教育，特區政府正不斷努力，弘揚以愛國愛港為核心以及與「一國兩制」方針相適應的主流價值觀，不斷增強市民對國家及中華文化的認同，亦會持續豐富愛國主義教育資源。

他指，紀念孫中山先生的最好方式是學習和繼承其振興中華的偉大方向，以及熱愛祖國的崇高精神，期望大眾將愛國愛港精神化為行動。

孫中山先生誕辰160周年紀念儀式今早（2026年11月12日）10時在中山紀念公園舉行，出席人士包括中聯辦主任周霽，特區政府官員及多位團體代表。（政府新聞處）