孫中山先生誕辰160周年｜香港郵政11.12發行紀念郵票（附詳情）

民政及青年事務局早前宣布，港府將於11月12日上午在中山紀念公園舉行孫中山先生誕辰160周年官方紀念儀式，以緬懷孫中山先生為民族獨立、社會進步、人民幸福所建立的不朽功勳。

香港郵政今日（11月4日）宣布以「紀念孫中山先生誕辰160周年」為題的紀念郵票及相關郵品將於下周四、即11月12日推出發售，當中包括發行一套四枚郵票和一款郵票小型張，以紀念這位中國民主革命的偉大先驅。

香港郵政指，郵票和郵票小型張的設計主題圍繞孫中山先生與香港的淵源，聚焦他在香港求學、組織革命活動和公開演講等事蹟，展現他偉大非凡革命事業的歷史片段。



香港郵政將11月12日發行以「紀念孫中山先生誕辰160周年」為題的紀念郵票及相關郵品。圖示郵票和郵票小型張。（香港郵政）

郵票和郵票小型張圍繞孫中山先生與香港淵源 包括組織革命等事蹟

香港郵政指，將以「紀念孫中山先生誕辰160周年」為題發行一套四枚郵票和一款郵票小型張，以紀念這位中國民主革命的偉大先驅，而郵票和郵票小型張的設計主題圍繞孫中山先生與香港的淵源，聚焦他在香港求學、組織革命活動和公開演講等事蹟，展現他偉大非凡革命事業的歷史片段。

11.5起發售「紀念孫中山先生誕辰160周年」正式首日封

香港郵政指，全線郵政局和香港郵政網上購物平台「郵購網」（shopthrupost.hongkongpost.hk）由周四（11月5日）起發售「紀念孫中山先生誕辰160周年」正式首日封。這套紀念郵票及相關郵品將於11月12日起在各郵政局及「郵購網」發售，而貼有紀念郵票的已蓋銷首日封只限在集郵局發售。

至於各郵政局將於11月12日為所有正式首日封／紀念封／註明首日字樣和本地地址的自製封，提供即時人手蓋印服務。香港郵政指，有關這套紀念郵票及相關郵品的詳情，可瀏覽香港郵政郵票策劃及拓展處網頁（stamps.hongkongpost.hk）。

香港郵政將於11月12日發行以「紀念孫中山先生誕辰160周年」為題的紀念郵票及相關郵品。圖示特別郵戳和首日封。（香港郵政）