肩負提名及選出行政長官的選舉委員會換屆選舉將在本周日（11月22日）舉行，共有1115個候選人競逐982個選舉產生的席位。今屆有31個界別分組出現超額報名，競爭激烈。政圈耳語，為了增強選舉氣氛，不少界別的候選人原擬在上周六及周日擺街站，與市民接觸。然而，落區前夕，部分專業界別候選人卻收到通知，毋須再舉辦街站。



對於安排「朝令夕改」，政界議論紛紛。有資深政界人士估計，有關方面評估後認為部分界別落區成效不彰，更關鍵的是不少市民「無票在手」，為免候選人遇上查詢時遭遇尷尬問題，倒不如自己「煞停」。



負責提名及選出行政長官的選舉委員會換屆選舉，將在本周日（22日）舉行。（資料圖片）

31個界別分組屬差額選舉 需要投票

選舉委員會由1,500人組成，包括362個當然委員、156個合資格團體提名產生，以及982個選任委員，分布在40個界別分組中的36個。而今屆選舉共有多達31個界別須經歷短兵相接，由856名候選人，角逐723個議席。

回顧上屆選舉，當時有多達23個界別的參選人兵不血刃、自動當選，即使個別界別出現差額競爭，差額亦僅1至2人。相較之下，今屆選委會的選情無疑更為緊湊。

「大孖沙」上周六齊到中環派單張 其他界別無動靜

縱使今屆競爭已較以往激烈，但為求進一步推高選舉氣氛。政圈耳語，一眾候選人早前收到有關方面的「溫馨提示」，須出動擺街站以帶動選舉氣氛，並指政府方面相當配合，已批出所有街站申請。

當中，地產及建造界可謂身先士卒，一眾平日罕有在街上拋頭露面的「大孖沙」，包括恒地主席李家誠、新鴻基執董郭基泓、長實執董趙國雄、鷹君主席羅嘉瑞、希慎執行主席利蘊蓮等，均在上周六（14日）親身坐鎮中環環球大廈，會見市民並派發單張。

然而，據聞其實形勢在上周五（13日）悄悄起變化。多個原定於周末落區的專業界別候選人，突然獲告知毋須再舉辦街站，包括科技創新界等。有傳地建界亦同樣獲得豁免，但礙於一切準備就緒，為免臨時變陣添亂，故最終按原定計劃繼續「去馬」。至於基層社團、「地區三會」方面，則有個別候選人如常舉辦街站。

肩負提名及選出行政長官的選舉委員會換屆選舉，將在本周日（22日）舉行，共有1115個候選人競逐982個選舉產生的席位。（林彥汛攝）

建制中人：選委選舉範圍小 氣氛點炒都唔熱

臨陣「急煞」惹來政圈眾說紛紜，有資深政界人士指，選委會選民基礎始終屬特定群體，街上的市民可能絕大多數「無票在手」，萬一遇上熱心街坊上前查問「我應該點投票？」候選人隨時被問到「口啞啞」，估計有關方面考慮到實際情況，為免徒添尷尬索性「煞停」活動，「無謂提醒市民自己無得投票」。

有建制中人則指，選舉工程講求「適配性」，有別於「地區三會」、基層社團，工商及專業界別的選民更難接觸，與其靠「擺街站」鼓動氣氛，倒不如「打電話拉票」更具實效。不過，該人坦言選委會始終屬小範圍選舉，選民基礎有限，縱使多番落區造勢，「氣氛點炒都唔熱」。

另有說法指，由於籌辦倉卒，有個別界別的候選人未走完法定申請程序，未獲當局批出街站許可，為免違規惹禍，最終唯有「煞停」作罷。

2026年選舉委員會（選委會）界別分組一般選舉將於11月22日舉行。（選舉網站）

自掏腰包數區落廣告 推廣選委會選舉

為炒熱選舉氣氛，據了解，有關方面亦鼓勵一眾政界人士在社交媒體或報章造勢。有人更落足本錢，自掏腰包在數區包下當眼廣告版面，全方位為選委會選舉宣傳。

平情而論，選委會選舉對香港政局發展固然至關重要，但是次選舉始終屬特定範圍的選舉。即使不乏競爭，惟格局終究有別於立法會或區議會，並非所有普羅大眾可以「落場」。若要推動市民了解及關注，單靠傳統選戰那一套恐怕難以奏效，當局或需另闢蹊徑。

各界別參選人詳見選舉網站。