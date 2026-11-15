夏寶龍突南下聽匯報惹關注　料涉宏福苑問責或五年規劃｜政圈風聲

中央港澳辦主任夏寶龍今日（15日）再度南下深圳，同以中央港澳工作領導小組副組長的身份，聽取「有關工作情況」匯報，官方未有透露具體匯報事情及會見人員。根據憲報及港府新聞公佈，未有提到同日特首或問責官員赴深圳。宏福苑火災一周年前夕，加上有份提名及選出特首的選委會，周日（22日）將舉行選舉，政圈關注中央關心的「有關工作情況」所謂何事。有熟悉港澳辦的學者表示，夏寶龍加強對香港調研是恆常化活動，料可能與宏福苑火災問責及改革工作有關，「中央可能想聽聽特區政府處理問責改革有咩睇法，反應如何呢」，甚至五年規劃亦可能是匯報項目。至於明年特首選舉，料暫未列入公開匯報的事宜。



2025年12月1日，港澳辦公布主任夏寶龍在深圳聽取有關情況詳細匯報。（網頁截圖）

2025年夏寶龍南下深圳聽匯報 料與宏福苑火災有關

夏寶龍對上一次公開以「聽取匯報」為由南下深圳，要數到2025年12月1日。當時，造成168人死亡的大埔宏福苑五級大火發生後5日，港澳辦約60字的新聞稿以夏寶龍聽取「有關情況」詳細匯報交代，未有透露具體事宜，沒有附上會面相片，亦未有交代參與見面的人士。

中央港澳辦主任夏寶龍。（資料圖片/港澳辦）

不過，當時政界普遍深信與宏福苑火災善後工作有關，皆因火災當晚，國家主席習近平隨即指示中央港澳辦、香港中聯辦支持港府全力撲滅火災，想方設法做好人員搜救、傷員救治、善後安撫等工作，有關部門和地方提供必要援助，努力把火災傷亡損失降到最低。

港澳辦主任夏寶龍今天（21日）在深圳會見行政長官李家超。（港澳辦相片）

2024年南下深圳聽匯報與23條有關

若再將時間點推前，夏寶龍2024年3月21日，亦曾南下深圳聽匯報，分別在於有交代具體會見人士及提供相片。當時，出席的包括行政長官李家超，主題是匯報完成基本法23條本地立法的工作。同日亦會見時任立法會主席梁君彥等聽取匯報。

2024年3月10日，夏寶龍亦曾在深圳聽取工作匯報，港澳辦沒透露聽取哪一方面的工作匯報，以及有否與本港官員或政界會面。不過，當時立法會法案委員會正審議落實基本法23條立法的《維護國家安全條例草案》。

2026年11月15日，港澳辦公布主任夏寶龍在深圳聽取有關工作情況匯報。（網頁截圖）

2026年南下聽取「有關工作情況」匯報 沒具體指明

事隔近一年，夏寶龍再次南下深圳聽取匯報，約100字新聞稿提供的資訊與去年相若，分別在於由聽取「有關情況」匯報，變為「有關工作情況」匯報。同行參與的人士，除了只提及夏寶龍一人，亦包括中央港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方。不過，港澳辦同樣未有提到具體匯報事項，以及會見的人士。

近日交副局長署任職務的主要官員，包括11月14日至11月21日休假的保安局局長鄧炳強，以及11月15至11月22日離港公幹的財經事務及庫務局局長許正宇。

憲報或港府官方未有提及官員赴深圳

根據憲報及港府新聞公佈，未有提到同日特首李家超或問責官員赴深圳。近日交副局長署任職務的主要官員，包括11月14日至11月21日休假的保安局局長鄧炳強，以及11月15至11月22日離港公幹的財經事務及庫務局局長許正宇。參考過往經驗，即日北上來回的官員也不一定有刊憲交副手署任職務。

本港近期發生的事件包括10月29日宏福苑火災問責出爐、11月18、19日亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議將在深圳舉行、11月22日舉行選委會選舉。至於特首選舉，將於明年舉行。有政圈中人猜測，有份提名及選出特首的選委會，其選舉臨近，可能觸及相關事宜也不出奇。有政界人士認為與宏福苑火災問責無關，港澳辦當時已發表署名「港澳平」的評論文章《嚴肅問責勇擔當聚力改革向前行》支持港府。

全國人大前常委譚耀宗。（資料圖片/歐嘉樂攝）

譚耀宗：夏寶龍南下聽匯報關心香港問題 特別是大事

中央港澳辦主管的全國港澳研究會，其副會長、全國人大前常委譚耀宗接受《香港01》訪問時表示，夏寶龍南下聽取匯報關心香港問題，特別是一些大事，相信要報告整體進展，透過時不時聽取匯報，表達出中央關心香港發展。今次自己並沒有受邀出席會面。

被問到會否與宏福苑調查報告及問責出爐有關，譚耀宗表示報告目前已完成，不想估計有否下一波問責，亦很難去估計。至於會否與選委會選舉籌備工作有關，譚耀宗只表示選舉委員會都很重要，選出下屆特首。

全國港澳研究會顧問劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳料觸及宏福苑問責改革或五年規劃

全國港澳研究會顧問劉兆佳接受《香港01》訪問時表示，組建中央港澳辦時，已明確表示多做調查研究工作，夏寶龍以至各級人員南下聽取匯報，相信是恆常化工作，「每隔一段時間，夏主任同各方接觸，了解情況，令中央更掌握香港情況作出對策」，會見對象並不一定是政府官員，可以是社會人士。他拒談自己有否獲邀與夏寶龍會面，不過認為聽取匯報不一定是針對特定事情，過程中夏寶龍可以談及中央對重大問題的看法，以加強中央與香港各界交流溝通。

劉兆佳表示，看不到近期有何重大事情發生要急切處理，除非與宏福苑調查報告出爐有關，包括政府採取各項措施推動改革，確保同類事件不會發生，以至行政、政治問責問題等，「中央可能想聽聽特區政府處理問責改革有咩睇法，反應如何呢」。

中央港澳辦主任夏寶龍。（資料圖片/港澳辦）

料非談及特首選舉 選委會選舉亦非重點

此外，特區政府早前發布香港五年規劃，劉兆佳認為可能夏寶龍想了解中央可如何支持配合，「可能觸及呢啲問題唔出奇」，亦符合加強調查研究的目的。過程中，夏寶龍亦可能想廣泛聽取各方面對香港面臨問題的意見，以至了解當前香港狀況及未來問題。

2026年6月17日，港澳辦主任夏寶龍結束考察，特首李家超在深圳灣口岸送行。（楊凱力攝）

至於明年舉行的特首選舉會否觸及，劉兆佳直言「我覺得唔會」，因相關事宜並非透過公開表態或諮詢去談及。至於選委會選舉，劉兆佳相信並非聽取匯報的重點，「始終選舉大家相信好順利舉行，唔覺得有咩差錯」。