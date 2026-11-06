廠商會盧金榮年底卸任　CATALO老闆陳家偉料破格接棒｜政圈風聲

四大商會之一的香港中華廠商聯合會即將換屆。《香港01》獲悉，廠商會內部已協調名單，預料將打破近年由常務副會長接班的慣例。現年48歲的副會長、保健品品牌CATALO（家得路）主席兼行政總裁陳家偉，勢成廠商會的新任掌舵人，接替盧金榮成為回歸以來最年輕的會長。



有廠商會中人透露，今次打破慣例不牽涉任何權鬥角力，純粹是現年75歲的常務副會長馬介欽無意「更上一層樓」，而陳家偉在會內深耕多年，工作表現備受肯定，因而獲推舉。



圖中左起：廠商會副會長黃偉鴻、陳家偉、黃家和、會長盧金榮、常務副會長馬介欽、副會長吳國安、莊家彬，以及行政總裁吳潔貞。（廠商會提供圖片）

曾歷2017換屆內耗 兩大陣營激烈對壘鬧上警署

回顧2017年廠商會換屆選舉，當時選戰可謂火花四濺。時任副會長徐炳光與吳宏斌兩大陣營激烈對壘，雙方明爭暗鬥，風波更一度鬧上警署。直至徐炳光最終宣布退選，事件始告平息。吳宏斌及後順利接任會長，為免商會再現分裂內耗的情況，遂於任內推動修改會章，確立「常務副會長」作為下一屆會長選舉的當然候選人。

儘管會章未有明文訂明常務副會長必然「坐正」，須由合資格會員選出會董，再由他們選出下任會長。但觀乎近年交接軌跡，看來已建立起由常務副會長接班的「默契」，近兩屆的會長史立德及盧金榮，均是由常務副會長過渡「接棒」會長，雙雙在零競爭下全票當選。

換屆程序啟動 今日選會董 月底敲定新舵手

現任廠商會會長盧金榮任期將於今年12月31日屆滿。據了解，會內正展開換屆選舉程序，按現時時間表，今日（6日）會先誕生新一屆會董，隨後於本月20日選出新一任會長。

筆者側聞，今屆廠商會換屆將打破近年由常務副會長順位接班的「默契」，馬介欽將不會競逐會長一職，內部已協調由現任副會長陳家偉擔任會長，預料他會在無競爭對手的情況下接棒，成為新一任掌舵人。陳家偉亦非泛泛之輩，他除了是CATALO主席兼行政總裁外，其祖父更為鱷魚恤創辦人陳俊。

換屆破例無角力 會務繁重馬介欽婉拒「坐正」

有廠商會中人透露，今次打破慣例背後不牽涉任何權鬥角力，主因是現年75歲的常務副會長馬介欽無意「更上一層樓」。雖然會內有不少聲音推舉他掌舵，但估計對方憂慮年事已高，體力未必能應付繁重的會務而婉拒。

該人續指，其實會長一職絕非閒職，會內有約600名員工，編制在各大商會中數一數二，牽涉大量繁雜的內部事務，而且商會旗下「瓣數」眾多，除設展覽公司舉辦工展會等大活動外，亦有營運檢定中心及創科企業孵化器，以至學校等，可算是百務纏身。

深耕多年能力出眾 陳家偉獲協調接棒

不過，為何相中陳家偉？有知情人士指，對方能力出眾，且於會內深耕多年，工作表現備受肯定，因而在內部協調下順理成章接班。該人又補充，陳家偉上任後將有不少工作，預料推動「產學研」協作，以及職業專才培訓等範疇，成其工作重點之一。

聯合出版集團副總裁梁兆賢料接任常務副會長

至於常務副會長一職，按規定，由於馬介欽已連任三屆副會長，若不「更上一層樓」坐正，便要退下火線。據了解，內部亦已協調由聯合出版集團副總裁、中華商務董事總經理梁兆賢接棒，其任職的公司亦有承印回鄉證及護照等重要證件；與此同時，同屬「三屆元老」的副會長吳國安及黃家和，亦將一同退下火線。