孫中山誕辰立法會延會2.5小時　背後與打卡風波有關？｜政圈風聲

立法會大會一般在逢周三早上11時及周四早上9時召開。不過，本周四（11月12日）卻罕有地押後兩個半小時舉行。政圈耳語，此舉是為了方便議員出席當日早上舉行的孫中山160周年誕辰官方紀念儀式，背後原來與議事堂的一段「打卡」風波有關。



10月14日， 行政長官李家超出席紀念孫中山誕辰160周年座談會。（李家超facebook）

「逢五、逢十」大慶規格 特首親率高官出席孫中山160周年誕辰

孫中山為中國民主革命先驅，歷史地位超然。每逢其誕辰，內地與香港均會舉辦紀念活動；而按照國家對重大紀念日「逢五、逢十」必作大慶的慣例，今年適逢孫中山160周年誕辰，自然屬於全國大事。

回顧十年前的150周年誕辰，京港兩地均隆重其事。當時國家主席習近平親自發表講話；香港方面，時任特首梁振英亦率領一眾問責高官及政界人士出席，場面盛大；來到今年的160周年，特區政府將於本周四在中山紀念公園舉行官方紀念儀式。據悉，一如以往，行政長官李家超將親率官員及政界人士等出席，而全體立法會議員自然亦在受邀之列。

周三審議北都條例 議員婉拒赴會免重蹈覆轍

不過，這場活動前夕卻傳出「小插曲」。據聞，起初不少議員均婉拒赴會，一度惹來主辦方微言。政圈耳語，議員並非因為不願參加，而是因為分身乏術。皆因周三（11日）大會當天須審議具標誌性的《北部都會區發展條例草案》及「優化公營房屋政策，促進市民向上流動」議員議案，預料發言人數眾多，勢必延至周四早上9時續會，正好與早上約10時舉行的紀念儀式「撞到應一應」。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

有政圈中人表示，近年議員屢被提醒須以議會事務為重。再者，上屆有代議士開會期間離席，到廉署活動「打卡」，遭時任內會主席李慧琼在群組內訓示。為免重蹈覆轍，出現因太多人出席活動導致議事堂只剩「小貓三四隻」尷尬情況，不少人寧可推卻邀請，留守立法會。

李慧琼決定「讓路」 代議士： 過往有先例無礙工作

為了方便議員出席，立法會主席李慧琼決定「讓路」，在上周五（6日）宣布，由於全體議員獲邀出席「重要活動」，周四會議將順延兩個半小時。有建制派中人認同做法，指內地高度重視是次活動，既然特首親自帶隊出席，沒道理獨缺立法會。

圖為李慧琼。（鄭子峰攝）

雖然李慧琼的調度成功化解了分身乏術的問題，但有議員擔心順延會議出席活動的做法，難免會惹來公眾非議。不過，有代議士就認為實屬過慮，畢竟過去立法會亦有為重大活動「讓路」的先例，況且今次只是把原定會議時間押後2.5小時，需要處理的議程仍會悉數處理，對議會工作絕無影響。