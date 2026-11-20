特區政府今日（11月20日）向立法會提交修訂《建築物條例》的建議，包括因應宏福苑火災而改革對大型樓宇維修工程的規管。政府建議將相關工程獨立列為新工程類別，調高承建商施工資格，同時亦建議分拆驗樓和監工職能。當局預計明年1月將修訂條例草案提交立法會審議。



2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代，包括發展局局長甯漢豪。（黃寶瑩攝）

明年1月向立法會提交修例草案

政府提交的文件指出，發展局和屋宇署約兩年前開始檢視 《建築物條例》（香港法例第123章），當時關注主要包括催使業主按屋宇署要求進行驗樓修葺、提升處理僭建物的成效和改善建築安全，去年11月26日發生的宏福苑奪命火災後促使當局進一步擴大修例範圍，改革對大型樓宇維修工程的規管。

2024年宏業與宏福苑時任法團簽署3.3億元的大維修合約。工程公司宏業董事侯華健（左三）、時任法團主席鄧國權（左四）、顧問公司鴻毅董事黃俠然（右三）、法團顧問前主席陳球強（右一）出席。（宏福苑業主立案法團網站）

最新的修例內容涉五大範疇，首先是改革大型樓宇維修工程的法定規管。政府建議，目前主要屬於第II級小型工程（即只須「報備」而不需要屋宇署事先批准）的大型樓宇維修工程，獨立列為新規管工程類別，涵蓋樓高四層或以上的樓宇。

承建商須負責施工防「只分判不生產」

為了清晰界定權責，提升專業獨立性，政府建議分拆維修工程驗樓和監工職能 ，以切斷利益鏈，並規定向屋宇署提交法定文件的承建商必須同為負責施工的承建商，防止「只分判不生產」的情況。

宏福苑獨立委員會代表總結陳辭，列出承建商「宏業」董事侯華建，與其他公司的關係圖。（宏福苑獨立委員會總結陳辭）

嚴重偏離圖則可罰款300萬及監禁3年

與此同時加加強罰則，任何人未取得許可而展開大型樓宇維修工程，最高罰則為罰款200萬元及監禁2年；如准許或授權使用欠妥物料、違反訂明的物料標準，或嚴重重偏離訂明圖則或監工計劃書，最高罰則將提高至300萬元及監禁3年，遠高於目前小型工程下的罰則（罰款50萬元及監禁18個月）。

規定建築工程物料須符提定標準

政府亦建議修訂《建築物（建造）規例 》， 訂明所有建築工程中使用的物料，例如混凝土、防火門、棚架物料、臨時遮封窗戶物料等，必須符合建築事務監督所訂明的指定標 準。此外，賦權建築事務監督就工程的臨時預防措施及消防安全預防措施訂明要求，涵蓋進行維修時樓宇之間的安全間距、消防安全、結構穩定性及逃生途徑、必須設置「 生口」時的條件安全要求，以及在工程進行期間對建築物出入口採取的預防措施。

其他修例範疇包括提升建築工程安全、理順處理僭建物政策、催使業主遵辦法定通知或命令提升樓宇安全，以及為非法使用工廈作住用用途訂立新罪行等等。發展局表示，相關修例主要建議與2025年公眾諮詢的建議大致相同，並因應宏福苑大火後的檢視，進一步加強規管。