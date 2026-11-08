大維修｜甯漢豪：維修局明年中可就位　業主或需儲錢保養始有資助

因應大埔宏福苑火災報告，政府宣布成立專責的「樓宇維修支援及服務局」，全流程代辦及監管舊樓維修招標，明年初提供服務。



發展局局長甯漢豪今日（8日）在電視節目指，維修局預計初期將聘請約90人，目標最遲明年中陸續就位。她又稱，當局正考慮要求業主大維修後需儲錢定期保養，否則不獲政府資助，強調大廈管理和維修屬業主的責任。



發展局局長甯漢豪發展局局長甯漢豪今日（8日）指，現時市建局正準備前期工作，預計明年1月初投入服務。（資料圖片／梁鵬威攝）

維修局預計明年初投入服務 聘請約90人

因應大埔宏福苑火災報告，政府宣布成立專責的「樓宇維修支援及服務局」，全流程代辦及監管舊樓維修招標，預計明年1月初投入服務。發展局局長甯漢豪今日（8日）在電視節目《講清講楚》指，現時市建局正準備前期工作，預計重新聘請約90人，目標最遲明年中陸續就位。

甯漢豪指，將來維修前驗樓階段時屋宇署會介入並突擊巡查，實地覆核驗樓報告的準確度，甚至會要求驗樓顧問提供攝錄片段，確保無人誇大要維修的範圍，工程開始後屋宇署每半年至少會實地突擊巡查1次，並要求施工方每半年提交施工報告。

發展局局長甯漢豪發展局局長甯漢豪今日（8日）指，現時市建局正準備前期工作，預計明年1月初投入服務。（資料圖片／黃寶瑩攝）

甯漢豪：考慮要求業主大維修後需儲錢保養 否則不獲資助

甯漢豪指，正考慮要求業主大維修後需儲錢定期保養，否則不獲政府資助。她解釋，政府資助40至50年樓齡樓宇大廈維修後，並不希望短期又再做大維修，預計將要求業主制訂一個長遠樓宇保養計劃，並為大維修資助計劃加入其他新條件，預計明年上半年交代。甯漢豪強調，無論如何樓宇都是屬於業主，管理和維修為業主自身的責任。

甯漢豪指，正考慮要求業主大維修後需儲錢定期保養，否則不獲政府資助。（資料圖片/林振華攝）

甯漢豪：雙信封制值得實行 但應由業主自行決定

有團體建議日後部分工程可採用「雙信封制」招標，即先審視技術後看價格，免「價低者得」，甯漢豪指現時屋宇署為三無大廈代辦維修亦經常採用「雙信封制」，認為制度的確有好處及值得實行，但實行細節等應交由業主自行決定。