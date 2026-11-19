大埔宏福苑大火後，政府因應獨委會調查報告建議，擬於今年底成立「樓宇維修支援及服務局」，協助業主代辦招標維修，政府早前稱預留3億支援，根據發展局最新向立法會提交文件顯示，將連同原有「招標妥」的1.13億元餘額，即合共預計撥款逾4億，當中3.13億元用作資助合資格業主使用全新支援服務的費用。



當局在文件提及，擬優先為應課差餉租值較低的「第一級別」樓宇或屋苑業主提供費用寬減，即市區單位平均每年應課差餉租值少於約18.7萬元，或新界區少於14.3萬元，預料可涵蓋全港八成樓齡30年或以上的私人住宅及綜合用途樓宇；其餘兩成樓價較高的舊樓業主則須支付全費。



宏福苑大火一年。（資料圖片／夏家朗攝）

發展局向立法會發展事務委員會提交文件，交代今年年底成立「樓宇維修支援及服務局」的具體安排。根據文件，樓宇維修支援局為非法定公司，董事局由官方及非官方董事組成，主席及行政總裁委任須由行政長官批准，日後亦會成為《防止賄賂條例》下的指明公共機構，受條例嚴格監管。該局成立初期將優先處理原有「招標妥」下約1,800個尚未委聘承建商的維修個案，預計今年12月內完成公司註冊及董事局委任，明年1月起指派驗樓顧問，首季內為業主進行項目招標。

樓宇維修支援局將提供免費及標準收費兩類服務，涵蓋「強制驗樓計劃」及涉及公共衛生和結構安全的樓宇公用部分維修，但不包括美化大堂或改善會所等工程。免費服務會公開三張「預審名單」、招標及合約範本，供業主自行招標參考。

至於標準收費服務則提供全流程代辦，日後所有申領政府維修資助的業主均必須採用。如業主早前已獲批政府資助但在新服務推出後仍未委聘顧問或承建商，亦須轉用新服務，否則資助批准將被撤銷。

2026年10月30日，政府舉行記者會，由財政司副司長兼署理房屋局局長黃偉綸及發展局局長甯漢豪講解改革樓宇維修監管制度和支援服務內容。（資料圖片／梁鵬威攝）

屋宇署會加強把關 至少每半年突擊巡查大型維修地盤一次

為防範圍標及利益衝突，新制度將分拆驗樓顧問與監督顧問的職能，獲批分區驗樓定期合約的公司不得競投監督顧問合約。局方會就委聘監督顧問及承建商代辦招標和評標，篩走異常低價標書，並按得分推薦最多三份標書，申領政府資助的業主必須從中作出委聘。

施工期間，若須大幅修改工程範圍或增加費用，監督顧問須事先提交報告，由局方向業主提供獨立意見。文件又指屋宇署會加強把關，全面檢視驗樓與監督報告，並至少每半年突擊巡查大型維修地盤一次。

年底公布「預審名單」

政府自今年9月底接受業界申請加入三張「預審名單」，截至申請期完結共收到650宗申請，目標今年年底陸續公布合資格名單。

樓宇維修支援局初期預計需要約70名專業人員及20名行政支援人員，文件指，政府現已展開包括行政總裁在內的招聘工作，同時正與市建局商討，轉移約70名具經驗的員工成立專責個案管理團隊，爭取今年12月內展開聯絡舊有個案業主的工作。

政府根據獨立委員會報告，擬於今年年底成立由財政司司長法團全資擁有的「樓宇維修支援及服務局」。（立法會文件截圖）

政府根據獨立委員會報告，擬於今年年底成立由財政司司長法團全資擁有的「樓宇維修支援及服務局」。（立法會文件截圖）

政府根據獨立委員會報告，擬於今年年底成立由財政司司長法團全資擁有的「樓宇維修支援及服務局」。（立法會文件截圖）

每戶收費料涉數千元 費用寬減料涵8成30年舊樓

財政安排上，政府早前預告，今年財政預算案已預留約3億元，當中一億元為該局起動資金；另外2億元為業主提供費用減免資助。局在文件提到，「招標妥」的1.13億元餘額，將會撥入全新支援服務，即合約有約3.13億作為寬減資助用途。於新服務介入更深，按收回成本計算初步估算每戶費用為數千元。

政府亦擬優先為應課差餉租值較低的「第一級別」樓宇或屋苑業主提供費用寬減，即市區單位平均每年應課差餉租值少於187,001元，或新界區少於143,001元，預料可涵蓋全港八成樓齡30年或以上的私人住宅及綜合用途樓宇；至於其餘兩成樓價較高的舊樓業主則須支付全費。文件指政府將適時公布收費和資助細節。