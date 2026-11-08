大維修｜設立服務局由源頭介入 如何篩走害群之馬？
【01政策分析】宏福苑火災獨立委員會完成報告後，政府宣布成立樓宇維修支援及服務局，由財政司司長法團全資擁有。服務局除了免費提供三張「預審名單」（驗樓顧問、監督顧問和承建商）外，亦收費預早代辦招聘驗樓顧問、就委聘監督顧問和承建商代辦招標和評標，以及協助業主檢視監督顧問有否按合約提供到位的服務。發展局局長甯漢豪估計，服務局收費每戶數千元。
樓宇維修服務局非法定機構 能否解開圍標死結？
服務局的董事局包括官方和非官方董事，連同行政總裁的委任皆由行政長官批准，但性質屬於非法定公司，而不是例如區域法院十年前在翠湖花園圍標案建議的法定機構。發展局解釋：執法、調查和檢控應該保留在政府部門；全面代辦模式偏離業主應負責維修自己物業的原則，以及削弱業主選擇權；機構若然獨攬所有樓宇維修工程，既會背負難以承受的責任和法律風險，亦會影響市場競爭。
市場競爭是理想情況，也是強制驗樓計劃的政策原意。回看十多年前引入計劃，政府估計當時合資格成為註冊檢驗人員（RI）的專業人士約5,000名，假設當中一半人註冊，相當於市場上約2,500人可以負責驗樓。「由於市場有足夠的競爭，檢驗費用不會處於不合理水平。」惟現實情況是，目前的註冊檢驗人員只得約600名，而且獨立委員會獲得的資料顯示，當中只有約130人表示有意在強制驗樓計劃下提供服務。「從業人手不多扭曲了市場，不但推高成本，更令業界容易受到恐嚇、圍標及合謀行為操控的影響。」
宏福苑「死人驗樓」揭專業把關制度形同虛設
註冊檢驗人員本身須為認可人士（AP）、註冊結構工程師（RSE）、具備相關經驗的註冊建築師、註冊專業工程師或註冊專業測量師，由他們為業主驗樓，判斷所需的修葺工程及範圍，本來就是一種專業把關。但宏福苑的案例卻顯示，法團的對口單位往往是工程顧問公司，結果鴻毅的註冊檢驗人員原來已經離世（沈鉅忠），或者只是掛名（吳躍），法團往往不會知情，原意的專業把關形同虛設。
政府新成立的服務局將預早招聘驗樓顧問，當業主申請使用驗樓服務時，局方將指派驗樓顧問驗樓並撰寫報告。理論上，這可以避免顧問公司借用RI名義、實際上自把自為的機會。不過單是「招標妥」目前就有1,800多個個案正等着，部分尚待驗樓。服務局需要多少註冊檢驗人員？實際上可以招聘到多少？如何確保他們是可靠，而不會掛名、敷衍了事的？當局的驗樓顧問預審名單目前收到約150宗申請，當中多少可以經過嚴格審查，是否足以應付強制驗樓的龐大需求？
獨立委員會的報告建議屋宇署設立快速培訓及認證計劃，讓合資格具操守並較年輕專業人士能夠加入強制驗樓計劃市場，又或者強制規定建築師、結構工程師及測量師須參與強制驗樓計劃或樓宇復修工程，以符合續牌條件。委員會坦言「這類計劃的可行性顯然需要作進一步研究和諮詢」。但如果可以從質、從量改善目前的市場問題，或許值得當局花時間考慮。
新局設預審名單代辦評標 如何防範利益勾結？
驗樓之後，下一個可能出問題的環節是工程招標。雖然局長甯漢豪指出，「現時『招標妥』服務用一個平台協助招標，但沒有協助評標」，但值得留意的是，在「招標妥」計劃下，市建局是會安排富邦測量師行、萬邦測量師行或者傑施築量作為獨立專業人士，為業主提供技術意見及工程費用的市場估值。問題是這個「意見」及「估值」有多可靠？
再以宏福苑為例，根據法團、富邦及市建局的三方協議，富邦不但須進行現場勘察，確定工程項目及費用估算，在開標後亦要就回標分析報告給予意見。但實際上，富邦沒有評估招標文件草稿有否納入不必要的工程，對回標報告的意見亦只有數頁，除提到其中一份標書的問題之外，「其餘主要着墨於鴻毅回標分析報告草稿的計算錯誤及錯字」。
以往招標、評標，法團可能會交由工程顧問公司負責。在宏福苑的案例中，鴻毅實際上可以操縱招標結果，令承建商宏業在看似公平、公正的競投過程中脫穎而出。屋宇署及獨立審查組亦在聽證會上承認，在建築業界中有「害群之馬」。新成立的服務局明顯針對問題所在，將就委聘監督顧問和承建商為業主代辦招標和評標工作，並根據評標得分排序推薦最多三份標書。
既然是服務局推薦，業主自然有合理期望，獲推薦的監督顧問和承建商全都可靠，再沒有人只是掛名，甚或涉及圍標、貪污。如此一來，招標及評標準則及制度如何設計，可否篩走有問題的監督顧問和承建商，將會非常關鍵。
甯漢豪表示，服務局的董事局將決定招標及評標制度、代聘驗樓顧問的數量等，預計明年中前聘請約100名專業及行政人員。由以往靠賴註冊檢驗人員作為專業人士把關，到以後有服務局作專門機構協助，社會必然更大期望在招標、委聘過程中不再被蒙騙，甚至要承受安全風險。
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