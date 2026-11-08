大維修｜設立服務局由源頭介入　如何篩走害群之馬？

【01政策分析】宏福苑火災獨立委員會完成報告後，政府宣布成立樓宇維修支援及服務局，由財政司司長法團全資擁有。服務局除了免費提供三張「預審名單」（驗樓顧問、監督顧問和承建商）外，亦收費預早代辦招聘驗樓顧問、就委聘監督顧問和承建商代辦招標和評標，以及協助業主檢視監督顧問有否按合約提供到位的服務。發展局局長甯漢豪估計，服務局收費每戶數千元。



2026年10月29日，宏福苑大火獨立委員會報告公開，發展局局長甯漢豪介紹新成立的「樓宇維修支援及服務局」。（黃寶瑩攝）

樓宇維修服務局非法定機構 能否解開圍標死結？

服務局的董事局包括官方和非官方董事，連同行政總裁的委任皆由行政長官批准，但性質屬於非法定公司，而不是例如區域法院十年前在翠湖花園圍標案建議的法定機構。發展局解釋：執法、調查和檢控應該保留在政府部門；全面代辦模式偏離業主應負責維修自己物業的原則，以及削弱業主選擇權；機構若然獨攬所有樓宇維修工程，既會背負難以承受的責任和法律風險，亦會影響市場競爭。

市場競爭是理想情況，也是強制驗樓計劃的政策原意。回看十多年前引入計劃，政府估計當時合資格成為註冊檢驗人員（RI）的專業人士約5,000名，假設當中一半人註冊，相當於市場上約2,500人可以負責驗樓。「由於市場有足夠的競爭，檢驗費用不會處於不合理水平。」惟現實情況是，目前的註冊檢驗人員只得約600名，而且獨立委員會獲得的資料顯示，當中只有約130人表示有意在強制驗樓計劃下提供服務。「從業人手不多扭曲了市場，不但推高成本，更令業界容易受到恐嚇、圍標及合謀行為操控的影響。」

宏福苑「死人驗樓」揭專業把關制度形同虛設

註冊檢驗人員本身須為認可人士（AP）、註冊結構工程師（RSE）、具備相關經驗的註冊建築師、註冊專業工程師或註冊專業測量師，由他們為業主驗樓，判斷所需的修葺工程及範圍，本來就是一種專業把關。但宏福苑的案例卻顯示，法團的對口單位往往是工程顧問公司，結果鴻毅的註冊檢驗人員原來已經離世（沈鉅忠），或者只是掛名（吳躍），法團往往不會知情，原意的專業把關形同虛設。

宏福苑聽證會揭發，屋苑維修工程顧問公司鴻毅的註冊檢驗人員原來已經離世或只是掛名，法團卻不知情，所謂專業把關形同虛設。（方承恩攝）

政府新成立的服務局將預早招聘驗樓顧問，當業主申請使用驗樓服務時，局方將指派驗樓顧問驗樓並撰寫報告。理論上，這可以避免顧問公司借用RI名義、實際上自把自為的機會。不過單是「招標妥」目前就有1,800多個個案正等着，部分尚待驗樓。服務局需要多少註冊檢驗人員？實際上可以招聘到多少？如何確保他們是可靠，而不會掛名、敷衍了事的？當局的驗樓顧問預審名單目前收到約150宗申請，當中多少可以經過嚴格審查，是否足以應付強制驗樓的龐大需求？

獨立委員會的報告建議屋宇署設立快速培訓及認證計劃，讓合資格具操守並較年輕專業人士能夠加入強制驗樓計劃市場，又或者強制規定建築師、結構工程師及測量師須參與強制驗樓計劃或樓宇復修工程，以符合續牌條件。委員會坦言「這類計劃的可行性顯然需要作進一步研究和諮詢」。但如果可以從質、從量改善目前的市場問題，或許值得當局花時間考慮。

新局設預審名單代辦評標 如何防範利益勾結？

驗樓之後，下一個可能出問題的環節是工程招標。雖然局長甯漢豪指出，「現時『招標妥』服務用一個平台協助招標，但沒有協助評標」，但值得留意的是，在「招標妥」計劃下，市建局是會安排富邦測量師行、萬邦測量師行或者傑施築量作為獨立專業人士，為業主提供技術意見及工程費用的市場估值。問題是這個「意見」及「估值」有多可靠？

再以宏福苑為例，根據法團、富邦及市建局的三方協議，富邦不但須進行現場勘察，確定工程項目及費用估算，在開標後亦要就回標分析報告給予意見。但實際上，富邦沒有評估招標文件草稿有否納入不必要的工程，對回標報告的意見亦只有數頁，除提到其中一份標書的問題之外，「其餘主要着墨於鴻毅回標分析報告草稿的計算錯誤及錯字」。

政府宣布於今年內成立「樓宇維修支援及服務局」，逐步接管現時市區重建局的「招標妥」及多項樓宇維修資助計劃。（資料圖片）

以往招標、評標，法團可能會交由工程顧問公司負責。在宏福苑的案例中，鴻毅實際上可以操縱招標結果，令承建商宏業在看似公平、公正的競投過程中脫穎而出。屋宇署及獨立審查組亦在聽證會上承認，在建築業界中有「害群之馬」。新成立的服務局明顯針對問題所在，將就委聘監督顧問和承建商為業主代辦招標和評標工作，並根據評標得分排序推薦最多三份標書。

既然是服務局推薦，業主自然有合理期望，獲推薦的監督顧問和承建商全都可靠，再沒有人只是掛名，甚或涉及圍標、貪污。如此一來，招標及評標準則及制度如何設計，可否篩走有問題的監督顧問和承建商，將會非常關鍵。

甯漢豪表示，服務局的董事局將決定招標及評標制度、代聘驗樓顧問的數量等，預計明年中前聘請約100名專業及行政人員。由以往靠賴註冊檢驗人員作為專業人士把關，到以後有服務局作專門機構協助，社會必然更大期望在招標、委聘過程中不再被蒙騙，甚至要承受安全風險。

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