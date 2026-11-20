下周四（11月26日）是大埔宏福苑大火發生一周年，政務司司長陳國基今日（20日）表示，香港為法治之區，任何悼念活動只要合法，政府都會容許，不會阻止市民、災民進行悼念活動。不過，他提醒網上有個別別用心人士藉活動進行破壞行為，呼籲市民小心選擇悼念活動，切勿被有別用心人士利用作出破壞行為。



大埔宏福苑大火一周年。（羅日昇攝）

陳國基：不會阻止市民、災民進行悼念活動

陳國基表示，留意到有團體稱受壓下取消悼念活動。他強調，香港是法治之區，任何悼念活動只要合法，政府都會容許，不會阻止市民、災民進行悼念活動，如有需要，政府亦會協助市民進行悼念活動。

陳國基稱，參加悼念活動屬正常做法，不過他提醒，網上有別有個別用心人士藉活動作破壞行為，呼籲市民小心選擇悼念活動，切勿被別用心人士利用作破壞行為。

我再一次澄清，我哋所有災民或者市民，只要參加一啲合法嘅悼念活動，政府係不會阻止、不會妨礙。喺有需要嘅時候，我哋相關嘅部門會提供協助，呢個係政府嘅立場。 陳國基

哪些悼念活動要提防？ 陳國基：市民若有懷疑 歡迎向政府查詢

被問及哪些悼念活動要小心提防，以及政府會否辦官方悼念活動，陳國基回答，有不少民間團體舉行悼念活動，包括天主教、基督教、佛教，這些都是很正當的團體，相信市民可以安心參與。不過，如果市民有懷疑，歡迎向政府查詢。

陳國基又提到，留意到網上有人「講到很白」，表明希望組織人出來進行破壞行動，呼籲市民要小心選擇，「如果你係佛教徒你去佛寺，你係天主教徒去天主教堂，我諗呢啲喺好正常嘅一個選擇。唔好話一啲網上嘅呼籲，你就跟咗佢去，你又唔知佢咩人」，「有別有用心嘅人以悼念一啲儀式去吸引災民或市民參加違法行動，呢個我哋係最怕」。

楊何蓓茵到浩園悼念何偉豪：全力落實改革防悲劇重演

另外，公務員事務局局長楊何蓓茵今日在社交平台表示，她早前到浩園悼念已故消防隊目何偉豪，致以最崇高的敬意，並到何偉豪生前駐守的沙田消防局，探望一眾消防員。

楊何蓓茵稱，宏福苑大火令人難過和痛心，這場火災令不少人失去摯親和好友，亦失去了一位英勇無畏、捨己為人的消防員，也有10多位在前線救援的消防員受傷。而火災帶給災民和社會的傷痛，政府時刻銘記於心，以及一直守護同行。

她強調，宏福苑火災帶給災民和社會的傷痛，政府時刻銘記於心，一直守護同行。火災揭示改革的重要性和必要性，必定汲取教訓，全力落實改革工作，防止同類悲劇再次發生。