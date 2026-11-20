政府早前提出成立「北都城鄉共融基金」，立法會財委會今日（20日）通過2億元撥款設立該基金。會上，有議員指北都城鄉共融基金，與現存的鄉郊保育資助計劃、歷史建築維修資助計劃等作用類似，問到當局如何確保基金與其他計劃不會重疊。



發展局表示，政府已把鄉郊保育資助計劃涵蓋的北都村落在新基金範圍內剔除，並會與歷史建築維修資助計劃有協調，確保基金不會有重疊。



政府提出撥款2億元成立「北都城鄉共融基金」。

北都城鄉共融基金資助復修私人建築 作文化、旅遊用途

政府提出撥款2億元成立「北都城鄉共融基金」先導計劃，資助非政府組織推行「城鄉共融」項目，包括資助修復或改造私人建築，用作文化、旅遊用途，每個項目資助上限為1,000萬，獲資助後須持續至少營運3年；基金亦會支持舉辦「鄉村節」等活動，每項活動最多可獲200萬資助。

陳克勤關注基金會否與現存項目重疊

立法會財委會今日審議有關撥款。會上，民建聯主席陳克勤表示，北都城鄉共融基金，與現存的鄉郊保育資助計劃、歷史建築維修資助計劃等作用類似，問到當局如何確保基金與其他計劃不會重疊。他又問到如果有鄉民希望保育物品而非一幢樓時，政府會否協助保育這些文物。

發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲表示，政府已把鄉郊保育資助計劃涵蓋的北都村落，在新基金範圍內剔除，並會與歷史建築維修資助計劃有協調，確保基金不會有重疊。至於保育文物方面，她指基金對此暫沒有限制，不過申請人需要思考保育一件文物時，如何可達致城鄉共融的目標。

劉業強冀政府適時「加碼」 陳紹雄問有否懲處機制

鄉議局主席、經民聯議員劉業強表示，推動城鄉共融需要很多時間和支持，冀政府可定期進行檢討，並考慮於適當時候轉為恆常化或「加碼」；選委界議員陳紹雄問到，假如有成功申請資助的項目，在3年內經營出現困難，政府會否提供相應協助，以及如果項目最終需要結束，當局會否有懲處機制。

何珮玲：現階段傾向不設懲處機制

何珮玲表示，政府會要求申請者每年提交進度報告，期望藉此及早發現問題，並協助機構改善。她指出，由於項目涉及公帑，局方不會一次過批出全額1,000萬元，而是分期發放資助，以免因過早撥款而造成公帑損失。至於會否設立懲處機制，她表示現階段傾向不設相關機制，因為營運未如預期可能涉及多種因素，例如經營不善或受外在環境影響。

立法會議員陳振英。（資料圖片）

陳振英問基金能否用作拍賣用途

金融界議員陳振英提到，近日有慈善團體以288萬元投得大東山一個石屋作保育，相信若這項目放在北都已可申請新成立的基金，料最高可獲1,000萬元，關注相關資助是否不能用於拍賣用途，只能用在裝修、營運等方面。

何珮玲表示，當局希望申請人可利用1,000萬資助作復修私人設施，以及營運相關的設施。假若利用資助去購入一個地方則不包括在內。