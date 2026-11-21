針對美國國會跨黨派團體美中經濟與安全審議委員會（USCC）發表「2026年報告」，抨擊香港國安案件、政治環境及經濟金融角色，特區政府與立法會分別發表聲明，齊聲予以強烈譴責，駁斥報告充斥失實與偏頗的言論，肆意污衊抹黑香港特區在維護國家安全、法治、人權及經濟發展等各方面的情況。



特區政府重申，香港特區是中華人民共和國不可分離的部分，在「一國兩制」下是一個享有高度自治權，以《憲法》和《基本法》為法律依據實施，為基本權利和自由提供憲制上的保證。（方承恩攝）

斥責美方「雙重標準」泛化國安打壓別國

特區政府在聲明中重申，香港特區是中華人民共和國不可分離的部分。政府強烈不滿美方一再透過所謂報告干預香港事務，並強調《香港國安法》及《維護國家安全條例》是香港恢復秩序、保障自由和發展的制度基礎。立法會則表示，全力支持特區政府依法施政，強烈譴責美方無視香港社會在國安法律保障下重拾安寧的客觀事實，對香港的法律制度和執行機制指手畫腳。

政府與立法會均指出，美方的「雙重標準」極度虛偽，美國自身擁有龐大而嚴密的國安法律體系，卻泛化「國家安全」概念打壓別國，如今反過來對香港特區維護國家安全的合法、合理舉措進行無理攻擊，純屬卑劣的政治操弄。

駁斥人權與新聞自由抹黑 嚴打外部勢力造謠

在人權與自由方面，特區政府強調，自回歸以來，香港市民的權利一直受到《憲法》和《基本法》的堅實保障。目前本港傳媒環境依然蓬勃，新聞和言論自由在不違法的前提下全然不受限制。反觀美國自身傳媒環境日趨嚴峻，卻連同別有用心人士捏造香港情況，實在恬不知恥。

立法會發言人表示，堅定支持特區政府就美中經濟與安全審議委員會報告發出聲明，直斥其非，以正視聽，維護香港聲譽。（鄧倩螢攝）

此外，針對近期發生的大埔宏福苑火災，特區政府正全力推進善後及全面改革工作。然而，有外部勢力及反中亂港分子藉機在網上散播假新聞與煽動性傳單，惡意抹黑救援工作。政府對此等企圖挑動社會分化對立的行為表示絕不容忍，定必依法採取果斷執法行動，維護社會團結。

重申堅持市場經濟 點明美方在港具龐大利益

對於報告指稱香港因「第一個五年規劃」出台而偏離資本主義市場經濟，特區政府嚴正反駁該說法「絕對子虛烏有」。政府指出，「有效市場」和「有為政府」雙管齊下是規劃的基本原則，世界主要經濟體進行中長期經濟規劃亦是普遍做法。香港絕無偏離市場經濟，並連續三年獲評為全球最自由經濟體。

政府與立法會均提醒美方，美國在香港享有重大的經濟利益。過去十年，美國對香港的貿易順差超過2,500億美元，目前約有1,550家美國公司在港營商。香港的繁榮穩定對港美雙方均為有利，美方一再炮製失實報告抹黑香港，最終只會損害美國企業在港的龐大商業利益。