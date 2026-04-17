特區政府強烈譴責美國《香港政策法》報告　抹黑宏福苑執法工作

特區政府今日（17日）就美國發表2026年《香港政策法》報告中對香港各方面情況的言論表示強烈譴責和反對，並表示必須嚴厲直斥其非。港府發言人指，報告片面引用數據扭曲事實，抹煞香港一直以來堅定保障市民，包括新聞從業員；亦有抹黑宏福苑火災執法工作。立法會亦透過發言人表示，強烈不滿及堅決反對相關報告，並全力支持外交部駐港公署發出聲明回擊。



港府和立法會今日就美國發表2026年《香港政策法》報告中對香港各方面情況的言論表示強烈譴責和反對，並表示必須嚴厲直斥其非。（資料圖片)

港府發言人指，美國為保護其獨大的政治目的，一而再重施故技編製出對香港各方面情況以政治凌駕法治、顛倒是非的謬論，公然干涉屬中國內政的香港事務，試圖破壞香港繁榮穩定，結果只會醜態畢露，絕不會得逞。港府強烈要求美國立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。

香港一直以來堅定保障新聞從業員

港府發言人指，報告片面引用數據扭曲事實，抹煞香港一直以來堅定保障市民，包括新聞從業員，依法行使權利和自由的決心和工作，港府必須直斥其非，予以強烈譴責。港府亦強烈反對報告中針對香港維護國家安全相關法律及工作的無稽和失實內容，因為每個國家都會制定維護國家安全法律，這既是主權國家的固有權利，也是國際慣例。

報告抹黑宏福苑火災執法工作

就宏福苑火災，報告抹黑執法工作，港府表示強烈不滿及反對。這些以災生亂之徒，用心險惡，抹煞了特區政府和社會各界為救災所作出的努力，必須予以譴責。對於因涉嫌發表與這場悲劇有關的煽動性言論而被捕的人，當局絕不容忍任何企圖利用這場火災的犯罪行為，必須依法處理。

至於報告提到一宗有關「處理屬於有關潛逃者的或由有關潛逃者擁有或控制的資金或財務資產或經濟資源罪」的案件，法庭清楚指出被告的定罪與判刑是因為他經公平審訊後被裁定處理屬於有關潛逃者的資金，觸犯了《維護國家安全條例》，與被告和潛逃者是否親屬完全無關；而該案被告亦已撤回上訴。

立法會支持外交部駐港公署發聲明回擊

立法會亦透過發言人表示，強烈不滿及堅決反對美國發表2026年《香港政策法報告》，並全力支持外交部駐港公署發出聲明，堅決回擊美方報告對香港情況的不實指控。

發言人指，該報告抹黑「一國兩制」下，香港在民主、法治、人權自由、社會經濟及文化等方面的發展，並詆毀《香港國安法》等一系列維護國家安全法例在本港的執行情況。立法會敦促美國當局認清事實，不要發出誤導、危言聳聽的訊息，立即停止以任何形式干預中國香港事務。