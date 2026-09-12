支聯會案｜特區政府強烈譴責美西方國家對審判惡意攻擊

支聯會前正副主席李卓人和鄒幸彤，被裁定煽動顛覆國家政權罪成，連同認罪的何俊仁，昨日（12日）在西九龍法院判刑。特區政府對多個美西方國家在支聯會案判刑後惡意攻擊予以強烈譴責，強調特區政府有法必依、違者必究，促請各方認清客觀事實，停止任何毫無事實根據的惡意攻擊及卑劣的政治操弄。



律政司司長林定國表示，外國對判決的批評只是口號式指控，沒有內涵的一些指控。強調案件審訊符合法治精神。



特區政府強烈譴責美西方國家污衊抹黑

特區政府表示，對多個美西方國家、反華媒體、境外組織及政客等在法庭，嚴格依法對涉案被告判刑後作出的種種惡意攻擊和污衊抹黑，表示強烈不滿和堅決反對，並予以強烈譴責。

發言人強調，維護國家主權、統一和領土完整是包括香港同胞在內的全中國人民的共同義務。特區政府有法必依，全力防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。特區政府促請各方認清客觀事實，停止任何毫無事實根據的惡意攻擊及卑劣的政治操弄。

政府發言人斥有人對香港法治人權情況捏造謊言

發言人又指，有人藉包括本案在內的危害國家安全犯罪案件，對香港特區的法治、人權等情況捏造謊言，危言聳聽。重申人權在香港一直受到《中華人民共和國憲法》和《基本法》的堅實憲制保障。發言人提到，近年來，美西方國家不斷泛化「國家安全」概念，有關政府和政客沒有反躬自省，當地組織和媒體亦置若罔聞，但這些外部勢力卻以雙重標準攻擊香港特區嚴格遵循法治原則履行維護國家安全的職責，完全是偽善卑劣的政治操作。

發言人重申，法庭的裁決理由已詳細說明對相關法律原則和證據的分析，以及裁定各被告有罪的理由。就各被告的刑期長短，判刑理由中已清晰、詳細列出量刑的考量，包括裁定本案屬於「情節嚴重」級別的各項原因。

林定國。（政府新聞處圖片）

林定國：外國批評沒內涵、新意

林定國接受電視訪問時指，法律程序尚未完結，不宜作出評論。不過，就外國對判決的批評，他形容只是口號式指控，「在我眼中沒有什麼內涵的一些指控，來來去去沒有甚麼新意，針對的來來去去都是說我們的國安法，或維護國家安全的相關工作」。

他重申，政府一直以來立場清晰，便是依據香港法律原則、法治精神，同時完全尊重基本法或其他法律下，保障的人權自由，特別是公平審訊的自由。他強調，當局尊重公開審訊的原則，交由行使獨立審判權的法院去作決定。

鄒幸彤判7年3個月 李卓人判7年 何俊仁判5年2個月

支聯會前正副主席李卓人和鄒幸彤，被裁定煽動顛覆國家政權罪成，連同認罪的何俊仁，昨在西九龍法院判刑。鄒幸彤判囚7年3個月、李卓人判囚7年，何俊仁判囚5年2個月，已解散的支聯會判罰150萬元。