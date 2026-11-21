2026年選舉委員會界別分組一般選舉明日（22日）舉行。選管會主席陸啟康今日（21日）上午在技術諮詢委員會召集人及成員的陪同下，巡視設於港灣道體育館的投票站和設於香港會議展覽中心的中央點票站，並呼籲合資格投票人明日踴躍投票。

陸啟康表示，2026年選舉委員會界別分組一般選舉的籌備工作已準備就緒，工作人員現正進行最後的準備和演練。



選舉管理委員會主席陸啟康（右一）今日下午與政制及內地事務局局長謝小華（左二）及選舉事務處總選舉事務主任謝衍文（左一），陪同行政長官李家超（右二）視察設於港灣道體育館的2026年選舉委員會界別分組一般選舉投票站，了解投票程序。（政府新聞處）

陸啟康巡視中央點票站確保工作順利

選舉事務處公布，選管會委員石丹理和文本立，今日（21日）早上分別巡視設於車公廟體育館和調景嶺體育館的投票站，隨後與陸啟康一同在技術諮詢委員會召集人及成員的陪同下巡視中央點票站，視察工作人員實地綵排，確保點票工作順利進行。

在投票日，共有856名候選人競逐31個界別分組共723個席位。5個一般投票站將由上午9時至下午6時開放予相關界別分組的投票人／獲授權代表投票。投票人／獲授權代表須帶備有效的香港身份證正本，到列明於投票通知卡上其獲編配的投票站投票。

選舉管理委員會主席陸啟康（左四），巡視設於港灣道體育館的2026年選舉委員會界別分組一般選舉投票站，並感謝投票站工作人員的努力。（政府新聞處）

公眾人士和傳媒可在中央點票站的公眾範圍觀察點票程序

陸啟康補充，是次選舉的一般投票站將繼續使用電子選民登記冊系統為投票人／獲授權代表發出選票，讓發票程序高效地進行。投票結束後，所有投票箱會運送到設於香港會議展覽中心的中央點票站進行點票。候選人、選舉代理人及監察點票代理人可以進入中央點票站，在點票區的指定範圍觀察點票過程。公眾人士和傳媒亦可在中央點票站的公眾範圍觀察點票程序。

點票結束後，選舉主任會在中央點票站的問題選票裁決枱向候選人和代理人公布點票及選舉結果。所有當選人隨後會獲安排在新聞中心的禮台上接受祝賀。市民可在新聞中心的公眾人士區域內現場觀看過程。新聞中心的公眾席有約130個。

選舉管理委員會主席陸啟康（左六）、委員石丹理（左三）和文本立（左四）今日巡視設於香港會議展覽中心的2026年選舉委員會界別分組一般選舉中央點票站，視察工作人員實地綵排，確保點票工作順利進行。（政府新聞處）

「先到先得」形式派發公眾人士入場券

選舉事務處將於投票日下午5時45分起，以「先到先得」的形式派發公眾人士入場券，額滿即止。為方便控制入場人數，進場公眾人士必須佩戴選舉事務處提供的手帶以作識別。選舉結果會張貼在新聞中心外，並透過新聞稿和選舉網站發放。

另外，陸啟康亦在今日下午與政制及內地事務局局長謝小華，陪同行政長官李家超視察港灣道體育館投票站的最後準備情況。選管會及選舉事務處在各方面均已準備就緒，將全力確保明日的選舉在公平、公正、誠實和安全的環境下順利進行。

選舉管理委員會主席陸啟康（左一）今午與政制及內地事務局局長謝小華（右二）及選舉事務處總選舉事務主任謝衍文（左二），陪同行政長官李家超（中）視察設於港灣道體育館的2026年選舉委員會界別分組一般選舉投票站，了解電子選民登記冊系統的運作。（政府新聞處）