選舉委員會界別分組選舉今日（11月22日）舉行。今年選舉形勢較去屆激烈，共1,115個候選人競逐982個選舉產生的席位。36個設有選任委員席位的界別分組中，有31個需要競爭，合共856名候選人競逐723個席位。長和主席李澤鉅、新世界發展主席鄭家純早上投票。



多位政商界投票時都提到北都。蘭桂坊集團主席盛智文提及，北都佔本港三分一土地面積，相信其發展能為本地帶來良好發展機遇，又期望下屆政府確保香港未來可配合科技發展。經民聯秘書長陸瀚民則表示，香港正處於轉型期，希望未來能夠做好北部都會區發展，發揮香港強項，好好服務國家發展。



選舉委員會界別分組一般選舉在今日（11月22日）舉行，全港設有五個一般投票站，港島票站設於港灣道體育館。（呂婉盈攝）

蘭桂坊集團主席盛智文認為，是次選舉流程比上屆更順暢。（呂婉盈攝）

參選飲食界的蘭桂坊集團主席盛智文認為，是次選舉流程比上屆更順暢。他又提及，北都佔本港三分一土地面積，相信其發展能為本地帶來良好發展機遇。此外，受人工智能影響，現今世界競爭甚大，下屆政府應為香港的未來着想，確保可配合科技發展。

陸瀚民冀秉持「一國兩制」 做好北都發展

經民聯秘書長、上屆以立法會議員身份躋身選舉委員會的陸瀚民表示，今次以港九三會界別投票人身份進行投票。他期望，不論是選委會或是特首，都能夠秉持「一國兩制」的原則。他指出，香港正處於轉型期，希望未來能夠做好北部都會區發展，發揮香港強項，好好服務國家發展。他又補充，雖然選委會投票人不足一萬，但來自不同界別、行業，相信能好好表達市民的意見，反映香港末來的發展需要。

經民聯副主席、立法會紡織及製衣界議員陳袓恒投票後表示，從是次選舉當中可感受正面、積極的競爭性，亦希望候選人能夠聽取不同持份者的意見，以建設香港社會的發展。被問到認為未來特首應具備何特質，陳袓恒稱現階段應處理本屆最後的工作，選舉委員會將配合特首選舉，相信屆時會有合適的人選。

長和主席李澤鉅到港灣道體育館票站投票。（呂婉盈攝）

長和主席李澤鉅到港灣道體育館票站投票。（長實提供）

新世界發展主席鄭家純於11時半到港灣道體育館票站投票，逗留約半小時後離開。（呂婉盈攝）

長和李澤鉅、新世界鄭家純到場投票

另外，長和主席李澤鉅、新世界發展主席鄭家純早上11時多亦先後到港灣道體育館票站投票，二人離開時都未有回應在場記者提問。

選舉委員會界別分組一般選舉在今日（11月22日）舉行，全港設有五個一般投票站，其中一個位於尖沙咀九龍公園體育館。（梁家俊攝）

立法會主席李慧琼與工聯會會長吳秋北到九龍公園票站支持候選人。（工聯會facebook）

31個界別分組屬差額選舉 需要投票

選委會由1,500名委員組成，包括362名當然委員、156名由合資格團體提名的委員，以及982名選任委員。選委會分成五大界別共40個分組，其中36個設有選任委員席位，當中有31個今屆需要競爭，856名候選人將競逐723個席位。

社福界、醫學及衞生服務界競爭最激烈

競爭最激烈為社福界，25個候選人爭15席，平均1.67人爭一席；其次醫學及衞生服務界，23人爭15席，平均1.53人爭一席；至於5個無競爭的界別分組則為教育界、同鄉社團、勞工界、有關全國性團體香港成員的代表，以及體育、演藝、文化及出版界。

上屆23個界別自動當選

回顧上屆選舉，當時有多達23個界別的參選人自動當選，即使個別界別出現差額競爭，差額亦僅1至2人。今屆選情明顯更激烈，有多名前政府官員及去年底退下火線的立法會老將「復出」參選。

選舉委員會職能？ 負責提名及選出行政長官；以及提名立法會選舉候選人和選出其中40名立法會議員。 選舉委員會產生辦法？ 選舉委員會產生辦法有三種：當然委員（由界別分組內擔任指明職位的人士出任當然委員）、提名委員（由界別分組內的指定團體提名出任委員）、選任委員（由界別分組內合資格的團體或個人投票人透過選舉產生） 選舉委員會要選出多少人？ 1500人 選舉委員會任期？ 選舉委員會任期為五年。新一屆任期將於2027年2月1日開始，至2032年1月31日結束。 合資格投票人數？ 合資格投票人共9342名，包括3448名個人投票人和5894名團體投票人。