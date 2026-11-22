選舉委員會界別分組選舉今日（11月22日）傍晚6時結束，5640人投票，投票率98.79%。1115個候選人競逐982個選舉產生的席位。14個界別分組的投票率100%，包括工程界、漁農界、基層社團、法律界、會計界、酒店界、進出口界、工業界（第一）、工業界（第二）、香港僱主聯合會、建築、測量、都市規劃及園境界、商界（第一）、商界（第三）、科技創新界。



點票工作料午夜前完成，選舉管理委員會主席陸啟康在點票中心表示，會在合理時間內完成點票，「希望大家唔使捱」。截至下午6時，錄得1宗涉及選舉廣告的投訴，陸啟康表示「有人投訴（說）佢唔知點解會收到選舉廣告」。



選管會主席陸啟康表示，截至下午6時，選管會、選舉主任、票站主任，共接獲1宗與選舉有關的投訴，涉及選舉廣告，有關單位正處理。（林彥汛攝）

暫錄1宗選舉投訴 陸啟康：有人投訴唔知點解會收到選舉廣告

【19:19】陸啟康表示，各投票箱已運抵會展，相信不需很久便可以公布結果，希望大家唔使捱。是次選舉的投票率為98.79%，有5,640人參與投票。

選管會主席陸啟康表示，截至下午6時，選管會、選舉主任、票站主任，共接獲1宗與選舉有關的投訴，涉及選舉廣告，有關單位正處理。（林彥汛攝）

他續指，截至下午6時，選管會、選舉主任、票站主任，共接獲1宗與選舉有關的投訴，涉及選舉廣告，「有人投訴唔知點解會收到選舉廣告」，有關單位正處理相關投訴。

2026年選舉委員會選舉票箱陸續運抵設於會展的中央點票站，選管會主席陸啟康與政制及內地事務局局長謝小華打開第一個票箱。（林彥汛攝）

【18:30】票箱陸續抵達灣仔會展的中央點票站，選管會主席陸啟康、政制及內地事務局局長謝小華打開第一個票箱，倒出選票。

2026年11月22日，選委會選舉結束，票箱運送到設於香港會議展覽中心的中央點票站點票。（林彥汛攝）

選委會選舉投票率98.79% 保險界最低僅89.77%

根據選舉事務處統計，今次選舉臨時累積投票率為98.79%，比上屆多了9.02個百分點。5,709名合資格選民當中，有5,640人投票。合共14個界別分組的投票率達100%，包括商界（第一）、商界（第三）、香港僱主聯合會、酒店界、進出口界、工業界（第一）、工業界（第二）、會計界、建築、測量、都市規劃及園境界、工程界、法律界、科技創新界、漁農界、基層社團，投票率達100%。

至於投票率最低的界別則為保險界，投票率僅89.77%，較去屆的93.18%為低，亦是今屆唯一一個投票率不到九成的分組。

2026年選舉委員會選舉票箱陸續運抵設於會展的中央點票站，選管會主席陸啟康與政制及內地事務局局長謝小華打開第一個票箱。（林彥汛攝）

點票工作在位於會展的中央點票站進行。（林彥汛攝）

36個設有選任委員席位的界別分組中，有31個需要競爭，合共856名候選人競逐723個席位。競爭最激烈的界別為社福界，25個候選人爭15席，平均1.67人爭一席；其次為醫學及衞生服務界，23人爭15席，平均1.53人爭一席。