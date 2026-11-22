選委會選舉今日（11月22日）傍晚6時結束，5640人投票，投票率98.79%。1115個候選人競逐982個選舉產生的席位。14個界別分組的投票率100%。選管會主席陸啟康在選舉結束後表示，對投票率感鼓舞，認為投票數字反映香港選舉制度越來越成熟，相信能在合理時間內完成點票。他又提到，共接獲1宗與選舉有關的投訴，涉及選舉廣告，「有人投訴唔知點解會收到選舉廣告」，有關單位正處理。



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陸啟康：對98.79%投票率感鼓舞 反映選制越來越成熟

票箱晚上6時許陸續抵達灣仔會展的中央點票站點票。陸啟康晚上7時許會見傳媒交代投票工作，他表示，各投票箱已運抵會展，相信不需很久便可以公布結果。今屆選舉的投票率為98.79%，有5,640人參與投票。問及如何看待今次投票率，他稱選管會不會評論選舉結果，但對投票率感鼓舞，認為投票數字反映香港選舉制度越來越成熟。

選管會主席陸啟康表示，截至下午6時，選管會、選舉主任、票站主任，共接獲1宗與選舉有關的投訴，涉及選舉廣告，有關單位正處理。（林彥汛攝）

至於投訴數字，他稱共接獲1宗與選舉有關的投訴，涉及選舉廣告，「有人投訴唔知點解會收到選舉廣告」，有關單位正處理相關投訴。

去屆花14小時點票 陸啟康：相信能在合理時間內完成

上屆2021年選委會選舉採用電子點票系統，但過程中出現技術問題，最終花費近14個小時，才點算完約4,380張選票，問及選管會預計能否在今晚內完成點票。陸啟康表示，不會預計何時完結，但相信能在合理時間內完結。他又指選管會已吸收上次經驗，並採取一系列改善措施，過去不同選舉，如立法會選舉亦證明電子點票有很大幫忙。

選管會主席陸啟康表示，截至下午6時，選管會、選舉主任、票站主任，共接獲1宗與選舉有關的投訴，涉及選舉廣告，有關單位正處理。（林彥汛攝）

進一步縮短投票時間？ 陸啟康：會檢視投票安排

今屆選舉中午約1時已達8成投票率，被問到下屆會否縮短選舉時間，加快效率。他表示，每次選舉後會檢視整體投票安排，會考慮是次投票時間。選管會將考慮有關數據，在日後提交行政長官報告中反映。