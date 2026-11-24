香港青年聯會（青聯）今日（11月24日）舉行傳媒午餐聚會，簡報工作進展與未來規劃。青聯主席麥融斌表示，未來將以「匯聚青年・聯通世界」為核心，積極對接國家「十五五」規劃，配合香港首個五年規劃部署，聚焦青年「四業」需求。他期望社會各界繼續支持青聯工作，共同引領香港青年成長為有理想、有擔當的新一代。



香港青年聯會主席麥融斌。（青聯提供）

為拓展青年發展空間，青聯提出三大重點工作：首先是深化實習交流，其「共創系列」已累計安排約3,500名香港大學生赴內地實習；其次是推進「Youth創未來」項目，連結兩地企業資源，助青年提升職場競爭力；最後是深耕基層社區服務，推行「賽馬會愛家共融計劃」及聯動深水埗「Youth Common」服務地區青年。

香港青年聯會主席麥融斌。

麥融斌強調，明年適逢香港回歸祖國30周年，青聯將繼續發揮橋樑作用，引領香港青年把握國家機遇，在服務香港、貢獻國家與聯通世界中展現新時代青年的擔當。

此外，青聯將繼續積極響應特區政府的青年發展工作，聚焦青年在學業、就業、創業及置業等方面的實際需求，回應青年在「四業」上的實際需要，並與基層青年同行。青聯透過多個項目，構建覆蓋青年成長不同階段的支援網絡：

香港青年聯會主席團及委員會成員大合照（由左至右依次為：香港青年聯會副秘書長莊翠珊、梁毓敏、財務長陳賢翰、常務副主席容詩藴、主席麥融斌、副主席何芓諄、秘書長吳于靜苗、常務副秘書長李明翰、副秘書長林綽婷）。（青聯提供）

在學業交流與實習方面，持續推進實習計劃、考察團及師友計劃，讓青年拓闊視野、累積經驗；在就業與技能提升方面，透過專題講座、專業諮詢等活動，增強青年職場競爭力；在創業支援與孵化方面，依託香港青聯創業者聯盟等平台，與有志創業的青年對接指導和資源；在生活空間與社區參與方面，透過共享空間及義工服務，拓闊青年生活及社區參與空間，推動青年服務社區，讓基層青年走進社區、發揮所長。