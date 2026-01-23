青年宿舍BeLIVING退場｜青聯稱曾墊支設施維修費　欠租說法不全面

香港青年聯會負責營運、政府資助青年宿舍「BeLIVING Youth Hub」，由於不獲續租，上周一突然通知住戶，須在2月28日前遷出。業主紀惠集團行政總裁湯文亮昨指，青聯欠租超過一年，涉及過千萬租金。



青聯主席蔡曜陽今日（23日）回應稱，欠租的說法並不全面，指青聯曾墊支部份物業設施的維修費用，獲業主同意以租金豁免形式退還。



由酒店轉為青年宿舍的BeLIVING Youth Hub，自2023年啟用原本預料可營運5年至2028年。（洪芷菁攝）

青聯主席蔡曜陽稱，對於有報道指該宿舍欠租，他認為有關說法不全面。他表示，由於大廈的冷氣及升降機曾出現滲水等失修問題，青聯曾墊支維修費用，獲紀惠集團同意以租金豁免形式退還款項。他說雙方在租務事宜上持續溝通，相信很快有共識。

紀惠執行董事湯振傑亦稱，不會形容相關的款項是「欠租」，而是「應收款項」。他說： 「賬面上係會有啲數字走咗出來，但好多嘢需要同青聯對數。」

湯振傑又指，青聯曾與紀惠商討續租可能性，不過最終選擇不續租。他指曾委托地產代理放售相關單位，收到不少查詢，包括酒店業、學生宿舍、共享空間等營運者，集團會保持開放態度。