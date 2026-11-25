羅淑佩讚The Weeknd改編⟪季候風⟫亮眼 BIGBANG香港美食Rap有啟發
加拿大樂壇天王The Weekend 上月來港舉行演唱會期間，推出歌曲《HONG KONG (feat. 王菲季候風)》，牽起熱潮。體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛今日（25日）讚這種方式宣傳香港有效，關注政府未來會否考慮更主動出擊，與來港表演的歌手探討文化合作。
文化體育及旅遊局局長羅淑佩形容改編《季候風》是很亮眼的有機結合，透露The Weekend 本身亦很喜愛香港。她又舉例韓國人氣組合BIGBANG來港開演唱會時，都在台上都以Rap的方式大談香港美食，在網絡上都很受歡迎。現時當局已建議活動主辦方，向來港表演的外國歌手，送贈非遺物品，並邀請他們協助推廣，未來會加強相關工作。
首10個月4,580萬旅客訪港 第三季過夜客人均消費$5400
立法會今日（25日）討論「擴展盛事經濟的效益」的口頭質詢。會上，羅淑佩表示，政府積極將盛事、節慶、消費優惠串連，將人流轉化為餐飲、零售、酒店等經濟收益。在各項盛事帶動下今年首10個月有4,580萬人次旅客訪港，按年上升12%。今年首6個月與入境旅遊相關總消費約為1,110億元，按年上升11%，預計全年總消費將進一步升至2,380億。
她提到今年9至10月，香港延續中秋勢頭，多區推出萬聖節優惠活動，加上國際巨星演唱會，成功吸引旅客留港過夜，2個月合共吸引過夜旅客372萬，按年上升6%，平均留港3.1晚。今年第三季過夜旅客人均消費為5400元，按年增加1%。
霍啟剛問政府會否主動出擊 與來港表演歌手探討文化合作
霍啟剛提到，上月歌手The Weekend 來港舉行演唱會期間，推出歌曲《HONG KONG (feat. 王菲季候風)》，在串流平台播放度穩居榜首，不少外國主播亦有藉此評論香港。
他認為此種方式對宣傳香港有效，政府未來會否考慮更主動出擊，或與來港表演的歌手探討文化合作的可能性。
羅淑佩：已倡主辦方向外國歌手贈非遺作宣傳
羅淑佩表示，這首歌是很亮眼的有機結合，The Weekend 本身亦很喜愛香港，固然很值得高興，並指霍啟剛的部分部分建議當局已著手推行。
她指，不少歌手來港都希望尋覓香港特色之處，舉例BIGBANG來港表演時在台上都以RAP的方式大談香港美食，在網絡上都很受歡迎。當時，BIGBANG以廣東話唱出「蝦餃皇、雲吞麵、凍奶茶、叉燒包」等招牌菜名。
她續稱，當局已建議活動主辦方向來港表演的外國歌手，送贈非遺物品，並邀請他們協助推廣，未來會加強相關工作。
政府已委聘承辦商製作「票尾經濟」應用程式
旅發局正研究及籌備推出新的流動應用程式，集中整合盛事票尾優惠，以推動「票尾經濟」並方便市民及旅客使用，民建聯議員鄭泳舜問到進展情況。羅淑佩表示，政府已委聘承辦商製作程式，在這段時間旅發局亦正就此諮詢業界意見。
大坑舞火龍吸引逾10萬人次 中秋綵燈會吸引73萬人
旅遊界議員江旻憓問到中秋綵燈會、大坑舞火龍及香港美酒佳餚巡禮，本地居民、內地及國際旅客參與的人數比例。
羅淑佩表示，今年大坑舞火龍吸引逾10萬人次，當中約4萬為旅客，海外及內地旅客各佔一半，活動獲旅發局資助270萬元；中秋綵燈會開支約為2500萬，有約73萬人到訪，逾8萬人為旅客，60%人為內地旅客，相關開支約為2500萬；至於美酒佳餚巡禮，她形容為丁財兩旺，吸引逾17.1萬人，按年上升5%，其中約2.7萬為旅客，海外旅客佔55%，內地則佔45%，生意額按年上升8%，估計巡禮開支約為6000萬元。