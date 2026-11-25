加拿大樂壇天王The Weekend 上月來港舉行演唱會期間，推出歌曲《HONG KONG (feat. 王菲季候風)》，牽起熱潮。體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛今日（25日）讚這種方式宣傳香港有效，關注政府未來會否考慮更主動出擊，與來港表演的歌手探討文化合作。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩形容改編《季候風》是很亮眼的有機結合，透露The Weekend 本身亦很喜愛香港。她又舉例韓國人氣組合BIGBANG來港開演唱會時，都在台上都以Rap的方式大談香港美食，在網絡上都很受歡迎。現時當局已建議活動主辦方，向來港表演的外國歌手，送贈非遺物品，並邀請他們協助推廣，未來會加強相關工作。



首10個月4,580萬旅客訪港 第三季過夜客人均消費$5400

立法會今日（25日）討論「擴展盛事經濟的效益」的口頭質詢。會上，羅淑佩表示，政府積極將盛事、節慶、消費優惠串連，將人流轉化為餐飲、零售、酒店等經濟收益。在各項盛事帶動下今年首10個月有4,580萬人次旅客訪港，按年上升12%。今年首6個月與入境旅遊相關總消費約為1,110億元，按年上升11%，預計全年總消費將進一步升至2,380億。

她提到今年9至10月，香港延續中秋勢頭，多區推出萬聖節優惠活動，加上國際巨星演唱會，成功吸引旅客留港過夜，2個月合共吸引過夜旅客372萬，按年上升6%，平均留港3.1晚。今年第三季過夜旅客人均消費為5400元，按年增加1%。

霍啟剛問政府會否主動出擊 與來港表演歌手探討文化合作

霍啟剛提到，上月歌手The Weekend 來港舉行演唱會期間，推出歌曲《HONG KONG (feat. 王菲季候風)》，在串流平台播放度穩居榜首，不少外國主播亦有藉此評論香港。

2026年11月25日，體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛出席立法會會議。（立法會）

他認為此種方式對宣傳香港有效，政府未來會否考慮更主動出擊，或與來港表演的歌手探討文化合作的可能性。

體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛

2026年11月25日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席立法會會議。（立法會）

羅淑佩：已倡主辦方向外國歌手贈非遺作宣傳

羅淑佩表示，這首歌是很亮眼的有機結合，The Weekend 本身亦很喜愛香港，固然很值得高興，並指霍啟剛的部分部分建議當局已著手推行。

2026年11月25日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席立法會會議。（立法會）

她指，不少歌手來港都希望尋覓香港特色之處，舉例BIGBANG來港表演時在台上都以RAP的方式大談香港美食，在網絡上都很受歡迎。當時，BIGBANG以廣東話唱出「蝦餃皇、雲吞麵、凍奶茶、叉燒包」等招牌菜名。

BIGBANG香港站4場演唱會，創下香港歷來入場人數最多的韓國歌手演唱會紀錄。 （YG Entertainment提供圖片)

BIGBANG香港站4場演唱會，也刷新啟德體育園開幕以來，韓國藝人在單次演出期間舉辦最多場次演唱會紀錄。 （啟德體育園提供)

她續稱，當局已建議活動主辦方向來港表演的外國歌手，送贈非遺物品，並邀請他們協助推廣，未來會加強相關工作。

民建聯議員鄭泳舜（何夏怡攝）

2026年11月25日，民建聯議員鄭泳舜出席立法會會議。（立法會）

政府已委聘承辦商製作「票尾經濟」應用程式

旅發局正研究及籌備推出新的流動應用程式，集中整合盛事票尾優惠，以推動「票尾經濟」並方便市民及旅客使用，民建聯議員鄭泳舜問到進展情況。羅淑佩表示，政府已委聘承辦商製作程式，在這段時間旅發局亦正就此諮詢業界意見。

2026年11月25日，旅遊界議員江旻憓出席立法會會議。（立法會）

大坑舞火龍吸引逾10萬人次 中秋綵燈會吸引73萬人

旅遊界議員江旻憓問到中秋綵燈會、大坑舞火龍及香港美酒佳餚巡禮，本地居民、內地及國際旅客參與的人數比例。

旅遊發展局在維多利亞公園首次舉辦的「國際中秋綵燈匯」9月17日晚亮燈。主禮嘉賓文化體育及旅遊局局長羅淑佩在滿月綵燈前擺甫士供傳媒拍攝。（梁鵬威攝）

旅遊發展局在維多利亞公園首次舉辦的「國際中秋綵燈匯」9月17日晚亮燈。主禮嘉賓文化體育及旅遊局局長羅淑佩在滿月綵燈前擺甫士供傳媒拍攝。（梁鵬威攝）

羅淑佩表示，今年大坑舞火龍吸引逾10萬人次，當中約4萬為旅客，海外及內地旅客各佔一半，活動獲旅發局資助270萬元；中秋綵燈會開支約為2500萬，有約73萬人到訪，逾8萬人為旅客，60%人為內地旅客，相關開支約為2500萬；至於美酒佳餚巡禮，她形容為丁財兩旺，吸引逾17.1萬人，按年上升5%，其中約2.7萬為旅客，海外旅客佔55%，內地則佔45%，生意額按年上升8%，估計巡禮開支約為6000萬元。