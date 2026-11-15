旺角霓虹招牌｜The Weeknd新歌MV掀打卡潮　德國客為拍攝霓虹訪港

加拿大樂壇天王The Weeknd於10月底在香港啟德舉行演唱會時，公開其取樣王菲《季候風》的新歌《Hong Kong》引發熱潮。這首新歌的MV其中一幕取景於掛滿霓虹招牌的旺角砵蘭街和長沙街交界的十字路口，記者今（15日）到場觀察，見到不少旅客以七彩的霓虹燈作背景打卡，亦有人以相機鏡頭捕捉下這流光溢彩的街景。有來自德國的旅客說，來港旅遊其中一個目的正是希望拍攝香港獨有的霓虹燈街景，但到埗後才得知現時香港只剩下少量霓虹燈，認為十分可惜。



有不少人以七彩的霓虹燈作背景打卡，亦有人以相機鏡頭捕捉下這流光溢彩的街景。（張智浩攝）

有不少人以七彩的霓虹燈作背景打卡，亦有人以相機鏡頭捕捉下這流光溢彩的街景。（張智浩攝）

有不少人以七彩的霓虹燈作背景打卡，亦有人以相機鏡頭捕捉下這流光溢彩的街景。（張智浩攝）

加拿大樂壇天王The Weeknd於10月底在香港啟德舉行演唱會時，公開其取樣王菲《季候風》的新歌《Hong Kong》引發熱潮，歌曲正式MV（Music Video）11月13日凌晨在YouTube上架，截至11月15日，《Hong Kong (feat. 王菲季候風)》MV在YouTube上架一天，播放量已超過755萬次。

《Hong Kong (feat. 王菲季候風)》MV充滿香港風情，其中一幕女主角在掛滿霓虹燈的街道穿梭行走，該幕取景於旺角砵蘭街和長沙街交界的十字路口。記者今日晚上（15日）訪該處，見到不少旅客以七彩的霓虹燈作背景打卡，亦有人以相機鏡頭補捉下這流光溢彩的街景。

歌手The Weeknd的新歌《Hong Kong》MV其中一幕，取景於掛滿霓虹燈的旺角砵蘭街和長沙街交界的十字路口。（MV截圖）

歌手The Weeknd的新歌《Hong Kong》MV其中一幕，取景於掛滿霓虹燈的旺角砵蘭街和長沙街交界的十字路口。（MV截圖）

來自德國的攝影師Alex本身也有觀看歌手The Weeknd《Hong Kong》 的MV，到現場才驚現眼前的霓虹燈街景正是MV中的一幕。他表示，來港旅遊其中一個目的正是希望拍攝香港獨有的霓虹燈街景，到埗後才得知現時香港只剩下少量霓虹燈，認為十分可惜。

親身朝聖後，Alex笑指香港的霓虹燈「pretty cool」，又認為應該保留更多霓虹燈，因為「For me, It（霓虹燈）is typical Hong Kong（對我而言，霓虹燈代表著地道香港）」。

來自德國的攝影師Alex表示，來港旅遊的其中一個目的為希望拍攝到香港獨有的霓虹燈街景，到埗後才得知現時香港只剩下少量霓虹燈，認為十分可惜。（張智浩攝）

來自德國的攝影師Alex表示，來港旅遊的其中一個目的為希望拍攝到香港獨有的霓虹燈街景，到埗後才得知現時香港只剩下少量霓虹燈，認為十分可惜。（張智浩攝）

來自荷蘭的旅客Yosr同樣正用相機拍攝霓虹燈，她表示在歐洲較少能看到類似的街道設計，認為霓虹燈為香港增添了一種獨特的「vibe」（氛圍）。

對於不少大型霓虹招牌已被拆除，Yosr說感到十分可惜，因有不少來自世界各地的攝影師都期望專程來香港拍攝霓虹燈。與Yosr同行、來自意大利的Maria亦有同感，認為「The light is also part of Hong Kong」。