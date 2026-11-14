香港旅遊最佳宣傳片？The Weeknd《Hong Kong》MV登頂全球趨勢榜

加拿大樂壇天王The Weeknd於10月底在香港啟德舉行演唱會時，公開其取樣王菲《季候風》的新歌《Hong Kong》引發熱潮。歌曲正式MV（Music Video）11月13日凌晨在YouTube上架，據統計網站，MV衝上YouTube全球音樂趨勢榜（Trending Worldwide）第1位，堪稱「香港旅遊最佳宣傳片」。由於MV甚有王家衛電影風格，外媒並比較MV與王家衛電影場景的相似元素。



截至11月14日，《Hong Kong (feat. 王菲季候風)》MV在YouTube上架一天，播放量已超過576萬次。

根據統計網站Kworb，此歌MV新發表後曾衝上YouTube全球音樂趨勢榜（Trending Worldwide）第1位，至11月14日為在全球第5位，在英語地區仍為第1位。MV在美國、英國等地區都有登頂。

The Weeknd在香港啟德演唱會上已曾播放《Hong Kong》演唱會版MV，至這次的正式版MV略有不同，包括轉用中國超模、賭王何鴻燊四房兒子何猷君的太太奚夢瑤為MV女主角，又加入The Weeknd對著播放王菲《季候風》MV的電視唱歌的畫面等。

The Weeknd 《Hong Kong》演唱會版本女主角是王柳雯，而正式MV女主角就換上奚夢瑤。

The Weeknd對著播放王菲《季候風》MV的電視唱歌的畫面（影片截圖）

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The Weeknd據報十分欣賞香港導演王家衛的電影，《Hong Kong》MV同樣向王家衛電影致敬，在拍攝大量香港街景、維港景色以外，也有甚多朦朧美學手法、霓虹光影場景等，瀰漫懷舊氣氛。

Billboard法國版列出新歌MV內借鑑王家衛電影的元素，包括對著電視唱歌（《墮落天使》）、在隧道內駕駛的場景（《墮落天使》）、穿長風衣的女人（《重慶森林》）等，又指一幕紅色跑車在公路駕駛的場景與吳宇森1992年電影《鎗神》相似。

The Weeknd的《After Hours til Dawn Tour》巡迴演唱會自2022年開始舉行至2026年11月結束，走訪67個城市，共計176場，期間他為其中4個城市創作專屬歌曲，並以該城市的名字為歌名，4首分別是《São Paulo》（巴西聖保羅）、《Rio》（里約熱內盧）、《Tokyo》（東京）與《Hong Kong》（香港）。

他這個巡迴演唱會也成為歷來男歌手票房最高巡演，票房突破13億美元（約101億港元）。

《Hong Kong》演唱會版MV：