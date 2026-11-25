明日11月26日是宏福苑大火一周年，行政長官辦公室今日（25日）發布新聞稿及短片稱行政長官李家超上周六（21日）在民政及青年事務局局長麥美娟和勞工及福利局局長孫玉菡陪同下，到香港仔探訪暫居該處宏福苑災民，了解他們的近況和新居安排的進展。

探訪期間，李家超與兩戶災民交流，其中一名災民劉先生指，選擇的新樓合心意，一度擔心不知道何時可以入住新樓他現時終於選到樓，放下心頭大石，明年便會搬進去。



行政長官李家超（右）11月21日到香港仔探訪暫居該處的宏福苑災民，了解他們的近況和新居安排的進展。（政府新聞處圖片）

行政長官李家超（中）11月21日在民政及青年事務局局長麥美娟（左）和勞工及福利局局長孫玉菡（右）陪同下，到香港仔探訪暫居該處宏福苑災民。（政府新聞處圖片）

選到新樓放下心頭大石 讚一戶一社工解說得非常好

探訪期間，李家超與兩戶災民交流。其中一名災民劉先生指，選擇的新樓合心意。他一度擔心不知道何時可以入住新樓，現時終於選到，能放下心頭大石，明年便會搬進去。

李家超亦問到「一戶一社工」效用，另一名災民陸女士回應，如果沒有社工，自己會很徬徨，因為本身要照顧媽媽。她形容自己的一戶一社工解說得非常好。

李家超：爭取讓災民早日遷入新居

李家超指，政府一直全速推進房屋配置工作，爭取讓災民早日遷入新居。他重申，政府一方面加快長遠房屋配置，協助災民盡早展開新生活，同時透過修訂六條法例，嚴堵樓宇維修漏洞，防止同類事件重演。

他強調，政府透過修例，嚴格防範違法之徒和利益集團濫用樓宇維修以非法或不當手法謀財圖利，解決市民處理樓宇維修時被欺詐的憂慮。他已指示官員時刻站在居民角度思考，為樓宇維修的每個步驟和關鍵環節作全流程系統性檢視和改革，全速完成法例修訂工作提交立法會審議，盡快提升監管職能和加強法律規管。