首位港產太空人黎家盈即將返回地球，立法會今日（26日）討論發展航天科技的議員議案。有議員建議設立高層次部門專責統疇及協調太空政策，又認為香港可與大灣區先進製造基地合作，由香港負責研發設計、驗證，內地負責加工組裝。



創科局副局長張曼莉表示，今年黎家盈參與國家的太空任務，標誌着香港由國家航天事業的支持者變成參與者，形容這是對香港在國家航天科技實力以及人才的肯定。政府正積極引進航空航天的產業，便利相關融資上市、商業保險、低軌牌照申請等。



立法會今日討論「把握香港參與國家航天發展及北都大學城建設機遇，全方位助力香港航天科技發展邁向新高度」的議員議案。提出議案的選委界議員伍煥杰表示，香港要對接國家十五五規劃及航天強國的戰略，透過大灣區完整的航空航天製造業及龐大的市場，將香港的航空航天工程成果轉化為服務國家的新質生產力。

科技創新界議員邱達根。（鄭子峰攝/資料圖片）

邱達根倡高層次部門統籌與協調太空政策

科技創新界議員邱達根認為，香港應在國家的航天事業中找尋自身的定位。他指商業航天涉通訊、金融、法律、國際合作等多個範疇，若然部門只完成自己的工作，在建構完整的產業鏈上將會遇到不少挑戰，強調有必要設立高層次部門專責統籌資協調政策。

除設立部門外，他認為政府亦應制定好未來路向，包括先發展哪些範籌、具體配套、吸引企業落戶等，強調政府在當中的角色不僅為提供資助，更要協助打通科研與市場關卡。

吳永嘉建議北都大學城聯動河套 設航天聯合實驗室

經民聯工業界（第二）吳永嘉指，以往談論飛上太空好像遙不可及的事，但近20年國家航天工程取得多項重大突破，加上今年出產首位港產太空人黎家盈，使航空科技變得近在眼前。他指，要主動對接國家戰略必須善用北都大學城及新田科技城，構建完整生態圈，建議北都大學城聯動河套深港合作區建立航天聯合實驗室，集中火力開發精密工程、先進材料等。

不過，他坦言，香港土地有限不宜發展火箭工廠，惟可聚焦高增值環節，打造上游科研，認為香港可與大灣區先進製造基地合作，由香港負責研發設計、驗證，內地負責加工組裝。

2023年6月16日，SpaceX及特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）出席有關創新和初創企業的Viva Technology大會時發表講話。（Reuters）

SpaceX證明航天技術轉化為民用可釋放經濟價值

經民聯工業界（第一）林偉全表示，航天科技絕非只是國家工程，舉例指出過往美國航天任務長期依賴政府撥款，研發成本高昂，及後美國調整策略將近地軌道運輸外判，並開放予私營市場由馬斯克的SpaceX推動技術商業化，最終成功打造全球估值最高的航天王國，證明將頂尖的國家航天技術轉化為民用商業應用可䆁放出經濟價值。

創科局副局長張曼莉。（資料圖片）

張曼莉：正積極引進航空航天產業

張曼莉提到，今年黎家盈參與國家的太空任務，標誌香港由國家航天事業的支持者變成參與者，形容這是對香港國家航天科技實力以及人才的肯定。她表示，政府表明會支持太空經濟發展，當局過去一直支持本地大學進行航天科技的研究，並將成立InnoHK太空製造技術創新中心，推動航天科技的國際合作。她續稱，政府正積極引進航空航天的產業，便利相關融資上市、商業保險、低軌牌照申請等。