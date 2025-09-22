太空經濟是大白象？邱達根：起條路都70億　我瞇埋眼都揀投資科研

新一份《施政報告》提出推動航天科技發展建設，支持太空經濟，建議提供逾1億元支持大學六個航天科技研發項目。科技創新界立法會議員邱達根今日（22日）表示，未來香港太空經濟發展將聚焦更多於衛星，特別是低軌衛星，冀港府向國家爭取更多長期太空項目來港。



邱達根向行政長官提交建議書，包含太空經濟。（邱達根fb相）

邱達根：港府應向國家爭取長期太空項目

《施政報告》發表前夕，邱達根與新民黨已就香港發展太空經濟，向特首提交建議書。他今日（22日）與傳媒茶聚時表示，太空經濟中最具經濟回報的是衛星和火箭，但因為火箭發射基於緯度和地域密集性，「香港發射火箭做不到，研發和生產都很困難」，認為香港在衛星方面更具發展性，目前已有低軌衛星公司來港探索和上市，故在營運衛星、管理、國際對接和合作、數據處理及融資上，香港均具備優勢，唯一問題是香港不具備產業鏈。

他強調，香港並不是沒有航空科研人才，例如中大和科大已自行設計衛星並發射成功，希望港府能主動向國家爭取可以落戶香港的長期太空項目，例如地月數據。目前，香港已經正在爭取太空望遠鏡項目。不過，在衛星的發展中，政府是否需要「揼錢」，需要考慮。

邱達根今日（22日）與傳媒茶聚時表示，太空經濟中最具經濟回報的是衛星和火箭。（王晉璇攝）

邱達根：起條路都70億 我瞇埋眼都投科研項目

對於有市民質疑太空經濟或成下一個大白象工程，邱達根直言「香港人比較市儈，但科學不應該看短期回報」。他表示，未來發展有兩個重要方向，第一，是持續的科學研究，科研為市場增加了許多科技企業，「你猜不到什麼時候會突然產生下一個新技術」。

第二，是持續發展國家項目，港府需要爭取國家資源來香港做太空項目。他強調，發展太空經濟並不需很多錢，例如政府在InnoHK創新香港研發平台成立香港太空機械人與能源中心也只是投放了三億，「我們起條路都70億啦，你問我要省大家兩分鐘走快兩步，還是投幾億元的科學項目，我瞇埋眼都選後者。」