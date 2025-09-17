李家超撐太空經濟　港印度富豪6月註冊 「SpaceHK」搶佔新航道

國家高度重視航天事業，行政長官李家超今日（17日）在《施政報告》中宣布，政府將大力推動航天科技發展，支持太空經濟，以配合國家將「商業航天」列為「戰略性新興產業」的國策。太空經濟聽落遙遠，但早前已有商界代表註冊成立「SpaceHK」，率先響應政策！



特首李家超9月17日下午就新一份施政報告舉行記者會，他先花近一小時詳細解說理念及各項政策因由。（鄭子峰攝）

李家超表示，政府已在「InnoHK 創新香港研發平台」成立香港太空機械人與能源中心，支援國家嫦娥八號任務。「創新及科技支援計劃特別徵集（航天科技）」提供超過1億元，支持大學六個研發項目。商經局同步研究簡化低軌衞星的牌照審批，並推動未來6G應用。港投公司亦會推進與商業航天和太空經濟有關聯的投資。

香港商界正積極把握太空經濟機遇，早前已有夏利里拉集團牽頭成立「SpaceHK」，據報夏利里拉集團家族理事會召集人Mahesh Harilela於今年8月與特首政策組組長黃元山會面，探討如何利用香港的金融優勢推動太空經濟發展。

《香港01》查冊得知，夏利里拉集團（Harilela Group Ltd）家族理事會召集人、家族成員之一的Mahesh Harilela在今年6月將旗下公司名稱由Savie Group (Hong Kong) Limited改為SpaceHK Limited。

Mahesh Harilela是一位居港印度裔富豪，該集團業務涵蓋酒店、房地產、金融等領域。夏利里拉家族自1929年來港，是本地最富有的印度裔家族之一，家族成員在港超過百人。

Mahesh Harilela曾稱，港正喪失部分競爭優勢。（團結香港基金官網截圖）

Mahesh Harilela曾稱：港正喪失部分競爭優勢

Mahesh Harilela早前出席活動時指出，感受到香港正逐步喪失部分競爭優勢，目前是時候經歷轉變，過往過度依賴地產發展及專業服務，導致經濟結構出現單一化問題。若香港希望發展成為國際家族辦公室的樞紐，就必須向外展示本港的投資潛力，比如香港有健全的法規體系等。

他形容《港區國安法》如同房子的地基，但仍需支柱來穩固，建議進一步開拓印度市場，以強化香港作為多元文化樞紐的角色。