施政報告｜林定國：AI廣泛應用　律政司牽頭跨部門研法律配套

2025年《施政報告》提出由律政司牽頭，成立跨部門工作小組，檢視更廣泛應用人工智能所需的法律配套與風險管理。律政司司長林定國今日（2日）向立法會作施政報告措施簡報，交代設跨部門工作小組的原因，是香港現時並無特定法例規範AI的研發和使用，鑑於AI日益獲廣泛應用，政府有需要檢視相關的法律配套，積極推動創科發展以提升香港競爭力和鞏固領先地位，並保障社會不同持份者的合法權益。



律政司司長林定國（周令知攝）

林定國：國際調解院明年年初或之前開幕

林定國又交代國際調解院總部工程進度，指已於今年年中完工，預期總部可於明年年初或之前開幕。他表示律政司會繼續支援成立調解院的最後準備工作，配合調解院開幕在即，積極推廣國際調解並舉辦以國際調解為核心的活動，包括在旗艦活動調解周舉辦國際調解高峰會。

國際調解院總部落户香港，選址二級歷史建築舊灣仔警署。

他又提到，律政司會着手籌備在調解院總部旁興建香港國際法律事務大樓，作為香港國際法律樞紐的地標，匯聚香港國際法律人才培訓學院總部、國際法律及爭議解決服務機構、國際法律會議設施、國際法律事務研究和仲裁、調解設施等。