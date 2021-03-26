湯家驊認同「忠誠廢物論」有道理　社會需檢視如何完善管治質素

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-03-26 16:36

人大通過「完善香港選舉制度」的決定，內地學者、全國港澳研究會理事田飛龍日前撰文，指新選舉制度下中央對建制派的要求亦升級，決心打造的不是橡皮圖章或「忠誠廢物」，而是賢能的愛國者。言論一出引起很大迴響，行會成員葉國謙就反駁斥對方是「廢柴學者」。 另一名行會成員湯家驊今日（26日）表示，「忠誠廢物」標籤確實帶有侮辱性，但認同背後的要點有道理，就是不能假設「愛國者治港」便能確保特區會有良好管治。湯家驊稱，社會一向誤解特首和立法會普選，必然會與改善管治質素拉上直接關係，但事實並非一定如此，認為在完善了選舉制度後，社會需檢視如何完善管治質素。

指政黨如不改變參政目標及質素 無法改善施政

湯家驊在社交平台撰文，指出立法會的職能只是審議法案、監察及制衡政府，沒有立案權亦不能制定政策，因此可以影響施政的力度有限。他以自己為例，在議會的11年發表過很多有關公平競爭、貧窮問題、偏遠基層交通問題等的政策研究報告，多項建議獲全數接納，但有關例子是絕無僅有。湯家驊稱，看不見建制派或民主派有研究政策的耐心或資源，部分民主派更明言希望永遠做反對派，並禁止成員加入政府，自動放棄能影響施政的各個機會。他認為，政黨參政目標和質素不改，立法會選舉方法如何更改，亦無法改善施政。

批評特首選舉鮮有宏觀和長遠管治藍圖

至於特首選舉，湯家驊指特首沒有黨派支持，班底要靠個人人脈或中央政府拉攏，所謂的共同理念亦只是特首的個人理念。他又認為，選特首着重的是五年任期內可做的工作，卻鮮有宏觀和長遠的管治藍圖，管治架構中沒有固定的政策研究機制，即使完善了選舉制度，不一定代表管治質素會隨之提升。

湯家驊指特首沒有黨派支持，班底要靠個人人脈或中央政府拉攏，所謂的共同理念亦只是特首的個人理念。（資料圖片）

執行德政怨聲載道 反映監督執行出問題

湯家驊亦提到，過去數年目睹一些德政，因為執行上出現問題反而怨聲載道，令良好管治變了劣質管治，所以統籌和執行政策亦是非常重要的一環，而這並非公務員質素或是選舉問題，而是監督執行的問題。

湯家驊又強調，單從建制派的圈子裏尋求人才，明顯並不足夠。社會上有六成人支持民主派，假設這些人人不願意走入管治架構，即是說有六成人才不願意走進政府幫助改善施政，是提升管治質素面對的最大問題。他表示，特首要廣納賢才，有才之士也要有一種願意為特區作出承擔的準備，「近年不少建制派或親中組織紛紛嚷着要組班訓練人才，但只是塘水滾塘魚」，並不足以改善管治質素，而是應增強各方有才之士加入管治團隊的意欲。