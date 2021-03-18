葉國謙再駁田飛龍「廢物論」：如學者拒受批評　誰人低端自己決定

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-18 12:16

全國人大通過決定修改香港選舉制度，立法會將增至90席，港澳辦副主任張曉明昨日（17日）表明，立法會的選舉委員會議席，應較功能界別及地區直選議席多。港區人大代表、民建聯葉國謙今日（18日）在電台節目表示，現時似乎「432」方案（即選委會界別佔40席，功能界別30席，地區直選20席）已跑出，對此感到少許可惜，認為「333」安排更好地朝向《基本法》第45條及第68條。 葉國謙再度回應全國港澳研究會理事田飛龍「忠誠廢物」論，指任何人的工作都會有改善空間，包括田飛龍自己，形容這是「媽媽必定是女士」的道理，批評「忠誠廢物」說法侮辱建制派，甚至是「廢話」，他不想再就此論戰。

冀選委會議席開放予非選委人士參選

葉國謙指，選委、功能界別和地區直選各30席，可保留若干的民主成分，與《基本法》第45條及第68條距離較近。他提到，經歷佔領行動及修例風波，中央認為現時選舉制度行不通，於是將設計回到起點，聚焦增加選委會功能，體現香港社會利益及確保「愛國者治港」，因此傾向將選委比例擴大。

被問到如地區直選減至20席，建制派是否難分配議席，葉國謙表示這並非「分餅仔」的問題，指現時選委會議席增加，相信有一定知名度及一定表現人士較為「著數」。他又認為，回歸早期選委會界別存在時，不是只有選委會成員可以參選，只須得到選委提名就可參選，然後由選委投票選出，他希望日後也可循此方向進行。他又引述張曉明指，日後的制度不同意見人士也可參與。

再批田飛龍侮辱：他亦要改進自己

全國港澳研究會理事、北京航空航天大學法學院副教授田飛龍早前在報章撰文，指新選舉制度下中央對建制派要求也會升級，強調中央決心打造的不是橡皮圖章或「忠誠廢物」，而是賢能的愛國者。葉國謙早前批評有關言論侮辱、無禮，反指按此邏輯，也可稱田為「廢柴學者」。田飛龍之後再指，「忠誠廢物」只是指一個普遍的現象，不是針對任何人，認為建制派也要跟上形勢，不想再在這「低端」的議題上扯。

葉國謙今日再次回應指，不想再參與這些隔空罵戰，他想表達的只是，「忠誠」是一種應獲得尊重的人格表現，不是指一個人的能力，兩者不應混為一談，重申田的言論對建制派不禮貌，甚至是「廢話」，「如果作為學者唔能夠受到批評，咁樣係邊個『低端』就由佢自己決定。」

他認為，任何人的工作永遠都有改善空間，建制派自然也不例外，田飛龍也會有改進自己的需要，認為這是「媽媽必定是女士」的道理。

新思維主席狄志遠。（資料圖片）

狄志遠：不希望日後是「光譜的邊緣」

新思維主席狄志遠在同一節目上表示，中央修改香港選舉制度是希望增強管控能力，將安全系數提升至「非常高」。他指，現時未有具體方案，因此談改制後是否對自有利言之尚早。

狄志遠指，既然中央表示不想「搞清一色」，那希望未來有不同政治光譜的人參政，如果日後自己已是體制內「光譜的最邊緣」，情況並不理想。他承認，過往自己所在的溫和路線得到的支持只有約5%，日後如果在雙議席單票制下，起碼都要得到約30%選票才有機會當選。

狄志遠形容，民主派過往從來都是小眾，在夾縫中爭取民主，希望日後仍有機會反映民意、監察政府。他指香港是多元社會，民意具有力量，相信日後待中央與港人互動漸趨良性化後，會有更多空間爭取民主。