選舉改制︱葉劉料建制贏一半直選議席　資審會委員由中央任命較好

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-27 12:19

全國人大常委會下周一將在北京召開會議，審議修改《基本法》附件一及二，以完善香港選舉制度。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀相信，日後選舉辦法將會更改，包括取消比例代表制及拆細選區等，減少激進份子進入議會的機會。 葉劉今早（27日）出席商台節目時又估計，建制派很大機會取得地區直選一半議席，但預料泛民一定會有「素人」出選，議會內反對聲音不會完全消失。 至於新設的資格審查委員會，葉劉認為委員由中央任命較好，因由特首委任或出現利益衝突，另外委員會人數不需太多，亦不應由政黨中人出任。

取消比例代表制 對立法會議政是好事

葉劉預計，日後立法會地區直選議席將會減少，選舉辦法亦會更改，本港的政治藍圖將重新劃分。她舉例指，或有機會將現時地區直選5大選區劃分成10個選區，每個選區選出2席。

她續指，在目前比例代表制下，候選人只需要取得7%票數便可當選，令泛民及建制陣營中較激進人士均可晉身立法會。葉劉說，若不採用比例代表制，泛民及建制都要集中票源，推選最多人接受、較代表主流意見的候選人，對立法會議政是好事。

葉劉在出席節目後表示，修改選舉辦法對新民黨有正面影響，希望下屆選舉能維持兩個立法會議席。

料將出現「忠誠反對派」 可反對政策但不可反憲制

被問到選舉改制後，議會內會否失去反對聲音，葉劉指出，倘立法會選舉在今年內舉行，料建制派很大機會勝出一半地區直選議席，又指社會上仍有不少怨氣，政府民望不高，屆時社會氣氛不會大幅改善，「傳統民主派、勇武派少咗啫，（民主派）一定有素人出嚟。」她預料，議會內將出現「忠誠反對派」，可反對政策但不可反對憲制。

葉劉認為，若要求參選立法會人士也要取得選委會5個界別提名，是要求過高，因為商界人士未必認識基層代表，加上本身已有資格審查委員會把關，認為無必要再要求參選人在5個界別中均取得提名。