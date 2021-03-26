選舉改制小組委員會首開會　曾國衞：中央接納不同政見但前提愛國

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-03-26 12:30

立法會討論全國人大決定完善本港選舉制度的小組委員會，今早召開首次會議，建制派「班長」廖長江、民建聯立法會議員張國鈞在無競爭下分別當選正、副主席。 民建聯立法會議員張國鈞關注，本港層面涉及多少條法例需修改，政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光稱，初步評估人大決定，預料涉及《行政長官選舉條例》、《立法會條例》、《選舉管理委員會條例》或《選舉（舞弊及非法行為）條例》4條主體法例，以及28條附屬法例，政府會在下周展開法律工作和向各界解說法律條文。

政制及內地事務局局長曾國衞。

熱血公民鄭松泰問及，資格審查委員是否受《防止賄賂條例》約束，委員任期是否終身制、委員有否國籍限制、委任時如何避免利益衝突和選舉主任會否撤銷等問題。曾國衞稱，具體安待再待全國人大常委會修改《基本法》附件一及二，本港會依據原則調整機制。曾國衞其後稱，審查委員會成員將受《防止賄賂條例》規管，重申具體安排有待下周人大常委會修改《基本法》附件一和二後再作研究。

廖長江關注，選委會委員、行政長官和立法會議員候選人，是否要有更高的愛國者的要求。曾國衞表示，目前《基本法》第104條宣誓條例，已列舉一些正面、負面清單，強調是效忠和擁護的標準，他相信未來的資格審查委員會，會審視參選人是否符合資格，至於行政長官、立法會和選委會的參選人，相關要求為一致。

謝偉俊批局方反應太慢 質疑開會前無準備

張國鈞關注，愛國者是否代表建制派治港，是否排斥反對派，問及三者的關係。曾國衞表示，港澳辦主任夏寶龍已清楚講明中央不是「搞清一色」，強調並非要排除任何派系和政黨。他又指，中央容許接納不同政治意見的人，但一定要以愛國者為前提，認為毋須再區分反對派或建制派。

立法會議員謝偉俊表示，過往政改的準備時間以年計算，這次是以月計算，時間相當緊逼。對於中央為何要出手修改香港選舉制度，政府應「隨口拎出來」，而不是「下下問親就話會做」，批評曾國衞「唔熟書」，促政府加快力度，「防疫咁慢、救災咁慢、振興經濟又咁慢，連呢啲嘢一早準備嘅都唔做又係咁慢，成個特區畀你累死。」

政制及內地事務局局長曾國衞表示，3月11日全國人大表決通過完善香港選舉制度的決定，正是要堵塞現行制度的漏洞。他稱近年隨政治形勢的變化，制度的缺陷陸續浮現，特別是2019年修例風波及同年的區議會，充分暴露反對派在外部勢力支持下，以爭取民主為幌子，不斷鼓惑民意，煽動對抗令社會撕裂加劇，強調香港選舉制度非改不可。曾國衞強調，中央對維護特區的憲制秩序負起最大責任，完善本港選舉制度是必要。