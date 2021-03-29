立法會議員參觀M+博物館　劉國勳：若藏品違國安法應考慮註銷

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-03-29 17:12

西九M+博物館年底開幕，西九文化區管理局董事局主席唐英年今早（29日）陪同立法會議員參觀西九文化區。早前狙擊艾未未「舉中指」展品的新民黨立法會議員容海恩表示，今早參觀M+博物館、故官博物館和自由野三個地方，由西九管理局署理行政總裁馮程淑儀向他們簡介，對方承諾任何展品都會遵守《基本法》和《國安法》。 對於艾未未「舉中指」展品引起爭議，立法會監察西九文化區聯合小組委員會主席、民建聯劉國勳表示，據他了解相關作品不會在M+博物館展出，又指已向西九董事局表達意見，若有涉嫌違反《國安法》、不尊重國家的作品，不應在博物館展示，更要考慮是否需要註銷。 劉國勳引述局方回應指，刪除或註銷藏品都需要經過內部委員會程序，他希望博物館能在這次爭議中「學到一課」，虛心聆聽社會意見。

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容海恩：馮程承諾展品守法

西九文化區管理局董事局主席唐英年今早表示，若有展品可能違法，相信國安公署會跟西九管理局聯絡，目前未收到來自國安公署的查詢或投訴。容海恩稱，當市民看到不尊重國家的作品就會「義不容辭」提醒局方，希望有完善的處理手法，「究竟展出唔展出，做唔做一個註銷，我都希望交返畀局方同西九文化局作定奪。」

容海恩又指，得悉現時博物館並非所有藏品都有收藏政策的書面陳述，有關資料只供館藏小組內部審視，她認為藏品現在獲公眾關注，管理局應重新檢視現時做法。

【M+博物館】3月29日，立法會議員參觀西九文化區。（周浩鼎提供）

周浩鼎促加緊審查 若發現作品違《國安法》應拒收

民建聯立法會議員周浩鼎認為，看不到艾未未的爭議作品可在博物館展示的理由，他強調有關作品是侮辱自己的國家和民族，「常識話畀我知根本一早就要下架，唔可以畀佢展覽」，他促請展品審查小組應加緊審查、做好把關。周浩鼎又指，日後西九管理局就採購或接收捐贈作品時，若發現有一部分涉嫌違法或違反《國安法》，應向對方表明拒絕接受相關作品。

周浩鼎稱，預計故官博物館可在明年4月落成，認為局方未來應重視對社會的宣傳和教育，多與學校合辦活動，宣揚中華文化，讓學生參觀時了解更多中國文化和歷史。

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