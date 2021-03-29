的士業界發起「新晉司機大募集」　成功入行可退學費、免首月按金

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-29 18:00

新冠肺炎疫情下，本港失業率攀升至7.2%，香港的士小巴商總會、的士車行車主協會以及香港的士業議會聯合舉辦「新晉的士司機大募集」，冀降低失業率，同時為的士業界吸納新血。 計劃將為有志投身的士行業的人士提供專業培訓，協助考取的士駕駛執照及適應行內生態，參加者成功考取的士駕駛執照並加入參與計劃車行擔任的士司機，可獲退回學費（$1510），並免收首月按金。 航運交通界立法會議員易志明指，的士行業面臨高齡化問題，希望計劃能吸引年輕人加入。另外他指出，因應疫情政府暫停的士駕駛執照考試，導致目前逾3千人輪候考試，促請政府加快速度處理。

易志明稱，計劃會培訓司機的服務態度，亦會提供行內資訊，包括接客、休息的地點等，「新入行都唔使驚，有人帶住」。（周皓宜攝）

計劃共有60多個車行參與，暫定為期兩個月，預計超過8千人報名。參加者會轉介至德安駕駛學校接受培訓，包括筆試課堂及的士司機職前課程等，已取得的士駕駛執照的人士也可參與。易志明指，計劃會培訓司機的服務態度，亦會提供行內資訊，包括接客、休息地點等，「新入行都唔使驚，有人帶住」。

易志明指，2018年已有過半數的士司機為60歲或以上，的士業界出現高齡化跡象，因此向政府爭取放寛考試要求，最終由本來筆試考100題，降至考50題，但強調這不影響駕駛安全，因的士筆試主要測試對香港道路的認識，而非駕駛技巧。

香港的士小巴商總會理事長周國強說，車行一般會收取1萬元至1萬3千元作為按金，參與計劃人士加入車行擔任司機可獲免收首月按金。他稱，疫情前較勤力的的士司機月入可達2萬5千元，稍欠勤力者則約1萬5千元，若的士獲加價，相信有助吸引年輕人入行。