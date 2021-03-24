的士佬街邊載客　到埗後被要求Uber收錢𢱑爆頭　網民：上錯車？

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-24 10:00

網約車平台Uber去年推出Uber Taxi，期望招攬的士司機和車行加入，惟載客業務在香港始終未合法化，不過部份港人仍選擇以Uber代步。有的士司機最近分享工作奇遇，指遇到1名乘客抵達目的地後，要求經Uber應用程式付款，並非Uber司機的事主大感愕然，重申自己沒有做Uber，怎料乘客繼續搭錯線，反斥的士是「白牌車」，更聲言報警，的士司機即場黑人問號，並霸氣反駁：「我只係一個普通的士佬，按錶收費，只收現金！」

有的士司機分享載客奇遇，表示日前有乘客到達目的地後，突然表示以Uber的應用程式付錢，2人繼而口角。（《降魔的》劇照）

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1名的士司機今（23日）在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，憶述過去的周日（21日）晚與乘客對罵的過程。他稱當晚深夜駛經荃灣龍德街口德士古道時遇到1名男子截車，惟他接載客人到目的地後，想收取75元車資，對方卻要求以Uber程式付款，讓他非常困惑，告知自己並非Uber司機，引來1頓罵戰▼▼▼

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帖文引來網民討論，不少人分析乘客應該已召Uber Taxi，最終卻上錯樓主的士而引發爭拗，「好易理解，佢call咗uber taxi，但係上咗你嗰架」、「佢可能call咗u仔的士」，但也有人疑惑乘客怎會未看清楚車牌就上車，「人哋正常有畀車牌佢，幾多分到」。

（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」）

同場加映：曾有港女搭的士時，上車後才嫌貴要求落車，卻不滿只乘坐兩個街口的車程亦要付錢，因而反罵「黑的」，引起網民熱議▼▼▼

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同場加映：一條世紀大難題「的士司機幾錢車程先會鍾意？」，引起網上熱議，有的哥網民就親自解答大家的迷思！▼▼▼