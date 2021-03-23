交通服務投訴按年跌36%　的士投訴減近一半　運輸署兩個原因解畫

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-23 20:19

新冠肺炎疫情在2020年肆虐，至今仍未平息，香港人去年出行乘坐交通工具次數大減。交通諮詢委員會交通投訴組2020年第4季的季報顯示，季內收到6,632宗投訴及建議，較上季多11.1%，但較2019年同季下跌約兩成。報告又指出，季內有一名「超級投訴王」，個人單季作出921宗投訴，即平均每日提出逾10宗投訴。 報告亦指出，2020年全年涉及公共交通服務的投訴及建議，總計有17,622宗，按年大跌36.4%；其中涉的士服務的投訴及建議就有5,355宗，與2019年比較，按年大減48.1%。運輸署表示，相信疫情下的士服務需求下跌，令針對的士司機的投訴數目減少；而涉及拒載、濫收車資及兜路的投訴個案亦有所減少。

2020年各個季度就的士服務的投訴都比2019年下跌。(交通諮詢委員會交通投訴組報告)

交諮會交通投訴組在2020年第4季，共收到1,482宗涉及的士服務投訴，按年下跌35.5%，當中就兜客的投訴按年大幅下跌73.7%，相反涉的士阻塞問題的投訴卻反升79.7%，交通投訴組亦轉介215宗個案予警方跟進。

在2020年全年，涉及的士服務的投訴個案有5,355宗，較2019年的10,318宗下跌48.1%。運輸署指，情況主要是涉及拒載、濫收車資及兜路的投訴個案有所減少。運輸署續指，受疫情影響，的士服務需求下跌23%，相信亦令針對的士司機的投訴數目減少，而大部分投訴，均涉及在巴士站或路邊等客和違例泊車。

多間專營巴士公司在疫情下向運輸署申請減班。（羅君豪攝）

巴士縮班投訴增逾倍

至於專營巴士服務上，2020年全年的投訴個案雖按年跌27.8%，但投訴服務班次及針對服務時間投訴的個案，分別增加88.3%及115.4%。運輸署估計，增幅與疫情期間巴士縮班有關。九巴、城巴、新巴及過海隧巴的投訴升幅，均明顯在去年4至6月明顯上升，當時疫情曾一度放緩。

至於鐵路服務方面，去年則有352宗投訴，較2019年的804宗減少56.2%；涉及港鐵服務的投訴亦由2019年的775宗，降至去年的300宗，減幅更達61.3%。

「戴罩令」及縮班令有關渡輪的投訴個案增加。(資料圖片)

「口罩令」增船員顧客爭拗

在各項公共交通服務中，僅涉及渡輪服務的投訴個案不跌反升，由2019年32宗，增加逾倍至68宗個案，主要涉及班次和員工行為及工作表現的投訴增加。運輸署認為，情況與渡輪疫情下縮班有關，而員工行為投訴增加，則與船員要求乘客在船上戴口罩發生爭拗。

車輛阻塞投訴按年升99.2%。（資料圖片/鄭子峰攝）

報告亦指出，車輛阻塞的投訴，按年升幅達99.2%，而違例泊車投訴在中西區、深水埗及沙田亦增逾倍。交諮會今日亦聽取了警務處就「電子交通執法系統」的建議，警方指電子系可加強執法效率。

交諮會主席張仁良說，會上關注警方收集車主及駕駛人士的電郵及電話號碼後的數據安全問題，指警方承諾會「pay double attention(雙倍留意)」相關事項。被問到電子系統會否為警方增權，以及駕駛者私隱問題，張仁良指，電子系統只是把抄牌由人手改為電子處理，看不到如何令警方擁有更多權力，而超速現亦會影快相，日後警方把相片放到專用網站讓用戶登入後查看，用戶有責任保管好自己的帳戶資料。