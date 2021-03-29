「石牆花」投訴「私飯」遭兜亂　檸茶溝奶茶　李家超斥詆毀懲教署

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-29 18:23

懲教署一直容許未定罪的被還押人士，於指定餐廳或供應商訂購「私飯」，由社福界立法會前議員邵家臻組成、關注囚權組織「石牆花」日前在發文，指近日赤柱監獄有被還押人士反映，收到的私飯「打大風」，餸菜被弄得橫七豎八，「魚扒變魚蓉、蒸蛋變蛋蓉」，飲品更被「過杯」，奶茶被倒至檸檬茶杯、檸檬茶被倒到阿華田杯，「石牆花」指情況與懲教保安組職員抽樣檢查有關。 保家局局長李家超今天（29日）撰文，不點名回應坊間對「私飯」的指控，批評有人對懲教對訂購「私飯」的監管及必須進行的保安搜查等措施，作出無理攻擊，接二連三用失實的報道，以偏概全、妖言惑眾，詆毀懲教人員、抹黑懲教署的保安檢查制度，試圖製造壓力，干擾懲教人員執行職務。

由社福界立法會前議員邵家臻組成、關注囚權組織「石牆花」日前在發文，指近日赤柱監獄有被還押人士反映，收到的私飯「打大風」。（張浩維攝）

李家超稱有「同黨」以「手足」與「暴徒」相稱

李家超以《懲教人員專業優秀 保安局譴責無恥之徒抹黑懲教署》為題撰文，稱懲教署一直表現專業、成績優秀，在國際懲教專業上評價甚高，又指香港在過去十多年更沒有在囚人士成功逃獄，新冠肺炎未有在監獄大規模爆發，形容是有賴懲教署在專業管理等多方面的優秀表現，工作成效毋庸置疑。

他稱，近期有為數不少的罪犯或疑犯因在反修例運動期間犯法，被扣押在懲教院所內，稱他們的「同黨」開始刻意抹黑懲教署，指他們和「暴徒」以「手足」相稱，「所用的伎倆和黑暴期間抹黑警隊的手法很類似」，指他們對可交入院所的物品、還押人士訂購「私飯」的監管和必須進行的保安搜查等措施作無理攻擊，接二連三用失實的報導、以偏概全、妖言惑眾，詆毀懲教人員、抹黑懲教署的保安檢查制度，試圖製造壓力，干擾懲教人員執行職務。

李家超稱，近期有為數不少的罪犯或疑犯因在反修例運動期間犯法，被扣押在懲教院所內，稱他們的「同黨」開始刻意抹黑懲教署，指他們和「暴徒」以「手足」相稱，「所用的伎倆和黑暴期間抹黑警隊的手法很類似」。（盧翊銘攝）

批有「無恥之徒」作無理惡意攻擊

李家超指，不少犯人或被羈押的人也涉及暴力罪行，為防止有暴力傾向的人打鬥攪事，破壞保安和秩序，故懲教人員必須嚴格按《監獄規則》行事，強調懲教署竭力採取防範措施堵截違禁品流入懲教院所，任何進入懲教院所的物件包括進入院所人士的隨身物品、所有寄入和寄出的信件、還押人士訂購的「私飯」。

他重申，懲教人員經嚴密檢查成功堵截流入懲教院所的違禁品包括攻擊性武器例如刀、毒品及非法信息字條等等，做法是理所當然和必須的，「居心叵測的人對這些正常和必須的管理和檢查作出無理和惡意的攻擊，其心可誅。」

他譴責有「無恥之徒」刻意詆毀懲教署，稱這些卑鄙行為不會得逞，「懲教人員是專業、意志堅定的。這些卑劣的抹黑，只會使懲教人員更團結、更堅決、更果斷地履行職務。」強調在囚人士可經多個渠道作出申訴，包括向院所管方、到院所巡視的懲教署總部首長級人員，或懲教署投訴調查組作出投訴。投訴調查組會就每宗投訴進行公平、公正及詳細調查，或按情況交由其他執法部門跟進。

石牆花稱有私飯「打大風」 質疑與懲教態度有關

「石牆花」日前在發文，指近日赤柱監獄有被還押人士反映，收到的私飯「打大風」，飲品被粗暴地「過杯」，奶茶被倒至檸檬茶杯、檸檬茶被倒到阿華田杯，甚至出現「洋蔥溝奶茶豬扒飯」，「過杯過程中液體四濺，一杯變三分二杯，通通扣底；而更難頂的是懲教並非完全將杯中飲品過到另一隻杯，會留番大約1/5在杯底，變相將至少兩種不同飲品溝埋…結果杯杯嘢都變成怪味兩溝。」

「石牆花」指，據悉私飯質素差，跟懲教的行政和職員的態度有關，其中新來的保安組職員在抽樣檢查中，將飲品粗暴地「過杯」，但當所員向懲教投訴飯盒或飲品有問題時，懲教會將問題轉移到飯商，形容是「只是私飯供應商食咗死貓而已」。